«Людям жесткача подавай»: Бородина о «Доме-2»

Телеведущая Ксения Бородина в эфире шоу «Бородина против Бузовой» объяснила огромную популярность проекта «Дом-2», который уже более пятнадцати лет идет по телевидению и у него неплохие рейтинги.

«ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно».

Также Бородина нелестно отозвалась в адрес звезды «Дома-2» Ильи Яббарова . Он, как известно, подрался со своей бывшей женой Аленой Рапунцель. По ее словам, поднимать руку на женщину — последнее дело. Также она недовольна тем, что Яббаров совсем не помогает своему ребенку от Рапунцель. По ее мнению, мужчина ведет себя недостойно.

Напомним, что Ксения Бородина уже 16 лет ведет шоу «Дом-2». Многие ее поклонники и критики считают, что ей бы уже пора сменить место работы. Впрочем, она думает, что еще не реализовала весь свой потенциал в рамках проекта.