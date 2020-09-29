Обвиненный в насилии ведущий рассказал о рухнувшем мире 

45-летний австралийский телеведущий Райан Филан (Ryan Phelan), бывшая невеста которого обвинила в его домашнем насилии, рассказал, что после случившегося его мир рухнул. Он побеседовал с журналистами после того, как полиция прекратила расследование и признала его невиновным, пишет Daily Mail.

По словам Филана, обвинения были выдвинуты около трех месяцев назад — через день после того, как его уволили с должности ведущего программы The Daily Edition.

«Этот момент и всем моменты после были ежедневной битвой за мое психическое здоровье. Было нелегко найти силы, чтобы справляться со всем этим. Так много вещей в мире находятся вне нашего контроля», — поделился Филан.

Он также сказал, что считает это время самым ужасным и болезненным в своей жизни.

Ведущий отметил, что три месяца, которые длилось разбирательство, показались ему тремя годами. На протяжении всего этого времени он сотрудничал с полицией и отрицал, что занимался домашним насилием. В итоге в конце сентября обвинения с Филана были сняты.

При этом ведущий отказался разглашать журналистам информацию о деталях дела. Филан подчеркнул, что не намерен выставлять на публику подробности личной жизни, потому что заботится и о себе, и о бывшей невесте. Ведущий также добавил, что относится к ней с любовью.

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