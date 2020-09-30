Бородина рассказала, почему «Дом-2» еще не закрыли 

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему у шоу "Дом-2" такие высокие рейтинги. Об этом она рассказала в эфире программы "Бородина против Бузовой".
Звезда объяснила, что телешоу подстроилось под интересы людей, которые сами хотят смотреть экшн на ТВ.
«ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно»
Бородина высказалась об одном из участников шоу Илье Яббарове, который подрался со своей бывшей женой Аленой Рапунцель. Телеведущая отметила, что поднимать руку на женщину недопустимо. Кроме того, по мнению Бородиной, он ведет себя недостойно, так как не помогает своему ребенку.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ксения Бородина рассказала о своей ориентации.