По истории на перевале Дятлова сняли сериал

Премьера сериала, который основа на истории происшествия на перевале Дятлова, состоится уже этой осенью. В основе рассказа — две сюжетные линии: события до трагедии и ход расследования. Распутыванием дела занимается вымышленный персонаж — майор КГБ Олег Костин , его роль сыграл Петр Федоров . Он примеряет версию за версией и каждый раз отметает предыдущую из-за нестыковок.

В сериале "Перевал Дятлова" создатели старались показать все, что известно о произошедшем в тот злополучный момент, но были и моменты, когда авторам приходилось прибегать к художественному вымыслу.

При создании авторы использовали материалы дела 1959 года и современные материалы из доследования, также были проанализированы дневники погибших студентов.

Также "Перевал Дятлова" включен в основную конкурсную программу Женевского кинофестиваля.