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На телевидении покажут сериал об истории на перевале Дятлова 

Стелла Шмель 6 часов назад
По истории на перевале Дятлова сняли сериал
Фото: Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Премьера сериала, который основа на истории происшествия на перевале Дятлова, состоится уже этой осенью. В основе рассказа — две сюжетные линии: события до трагедии и ход расследования. Распутыванием дела занимается вымышленный персонаж — майор КГБ Олег Костин, его роль сыграл Петр Федоров. Он примеряет версию за версией и каждый раз отметает предыдущую из-за нестыковок.
В сериале "Перевал Дятлова" создатели старались показать все, что известно о произошедшем в тот злополучный момент, но были и моменты, когда авторам приходилось прибегать к художественному вымыслу.
При создании авторы использовали материалы дела 1959 года и современные материалы из доследования, также были проанализированы дневники погибших студентов.
Также "Перевал Дятлова" включен в основную конкурсную программу Женевского кинофестиваля.
Ранее "Рамблер" писал, что Энистон рассказала, что думает об уходе из кино.
ТВ , Олег Костин , Петр Федоров
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