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Борис Корчевников подтвердил проблемы со слухом 

Экспресс газета и ещё 4 2 часа назад
Борис Корчевников подтвердил проблемы со слухом
Фото: Экспресс газета
В конце августа этого года в Сети активно начали обсуждать здоровье известно телеведущего Бориса Корчевникова. Сообщалось, что Борис так и не смог восстановиться после перенесенной пять лет назад операции по удалению доброкачественной опухоли и теперь теряет слух.
Позже стало известно, что летом этого года Корчевников некоторое время лежал в больнице, о чем сам рассказал, однако не стал вдаваться в подробности, заверив поклонников, что поводов для переживания нет.
Теперь же телеведущий официально подтвердил, что у него есть проблемы со слухом. В ходе интервью с Игорем Крутым Борис успокоил композитора, который заявил, что боится шокировать ведущего, употребляя нецензурную речь в одном из своих рассказов. Корчевников успокоил Крутого, что скверные слова и не услышит.

«Я плохо слышу», — коротко сказал Борис, подтвердив слухи.

Ранее стало известно, что сейчас Корчевников ищет подработку из-за дорогостоящего лечения за границей.
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ТВ , Другое , Борис Корчевников
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