Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее шоу 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее шоу
Фото: Teleprogramma.pro
В эфире своего YouTube-шоу «Мне это нравится!» Юлия Высоцкая ответила на вопрос, который волнует многих ее зрителей.

«Вот вы меня все время спрашиваете, куда девается та еда, которую я всегда готовлю… Вот это — единственное, что сегодня удалось спасти, все остальное съели операторы», — сказала актриса и показала противень с картофельными чипсами.

По словам звезды, во время съемок программы «Едим дома!» она приготовила мясо на гриле, пасту с соусом из сыра, бургеры с салатом. Именно от последнего блюда остались чипсы из сладкого картофеля.

«Я их заныкала. Не все, а то, что удалось заныкать и буду ими кормить мужа. Для него картофель, да еще с чесноком и розмарином — это мечта. Вот такой будет ужин», — сказала Юлия.

Видео дня. Куда пропал самый элегантный актер советского кино
Teleprogramma.pro: последние новости
«Будут вновь слезы, истерика»: экстрасенс предрек расставание Бузовой с Манукяном «Будут вновь слезы, истерика»: экстрасенс предрек расставание Бузовой с Манукяном Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении–2020» Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении–2020» «Людям жесткача подавай»: Ксения Бородина объяснила многолетнюю популярность «Дома-2» «Людям жесткача подавай»: Ксения Бородина объяснила многолетнюю популярность «Дома-2»
ТВ , Юлия Высоцкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестные факты о съемках комедии «Любовь и голуби»
Неизвестные факты о съемках комедии «Любовь и голуби»
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
Куда пропал самый элегантный актер советского кино
Куда пропал самый элегантный актер советского кино
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Актриса родила дочь прямо перед камерой
02:29
Актриса родила дочь прямо перед камерой
Актеры
Кого так и не простила экс-жена Яна Арлазорова
03:03
Кого так и не простила экс-жена Яна Арлазорова
Актеры
Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
05:19
Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
Актеры
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
11:12
Актрисы, которым ничего не стоит раздеться в кадре
Актеры
Ленты про зомби, которые зрители считают странными
09:21
Ленты про зомби, которые зрители считают странными
Фильмы
Сталлоне намекнул на продолжение истории Рокки
04:12
Сталлоне намекнул на продолжение истории Рокки
Фильмы Актеры
Куда пропал самый элегантный актер советского кино
09:27
Куда пропал самый элегантный актер советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение