Ведущий поругался с коллегами из-за маски и уволился

Этот инцидент произошел в начале сентября, однако сотрудники разругались позже. Во время одного из эфиров Долан заявил слушателям, что для возвращения к нормальной жизни необходимо избавиться от «жалких, ужасных, неудобных и бесполезных» масок для лица. Для усиления этих слов он разрезал свою маску ножницами. После случившегося руководство программы получило 36 жалоб на выпуск.