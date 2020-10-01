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Ведущий поругался с коллегами из-за маски и уволился

Анастасия Иванова
3 часа назад
Ведущий британской радиостанции TalkRADIO Джейми Ист принял решение уволиться после того, как его коллега Марк Долан разрезал защитную маску в прямом эфире. Об этом сообщает PressGazette.
Ведущий поругался с коллегами из-за маски и уволился
Фото: @talkRADIO@talkRADIO
Этот инцидент произошел в начале сентября, однако сотрудники разругались позже. Во время одного из эфиров Долан заявил слушателям, что для возвращения к нормальной жизни необходимо избавиться от «жалких, ужасных, неудобных и бесполезных» масок для лица. Для усиления этих слов он разрезал свою маску ножницами. После случившегося руководство программы получило 36 жалоб на выпуск.
28 сентября Ист высказался по поводу действий своего коллеги. Он заявил, что идеалы TalkRADIO ему больше не близки. В свою очередь, программный директор радиовещательной компании назвал Иста «великим ведущим» и пожелал ему удачи на будущем месте работы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Энистон рассказала, что думает об уходе из кино.
ТВ,Марк Долан,
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