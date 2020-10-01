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Бывший ведущий НТВ рассказал о «свинском отношении» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Бывший ведущий НТВ рассказал о «свинском отношении»
Фото: РИА Новости
Телеведущий и актер Оскар Кучера, который ушел из программы «Звезды сошлись» на НТВ, пожаловался на отношение, с которым он столкнулся во время работы на шоу. Своими мыслями он поделился на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».
Во время пандемии в один из дней Кучера попросил не прийти на эфир, так как он планировал найти и снять квартиру на случай, если он заболеет, чтобы не заразить членов семьи. Однако ведущему не разрешили пропустить эфир, сказав, что по условиям контракта он обязан приехать на съемки. При этом он отметил, что его соведущая Лера Кудрявцева ранее неоднократно отсутствовала на съемках по разным причинам.
Кучера добавил, что когда он все же заразился COVID-19, его «опрокинули»:

«Ни копейки денег я не получил ни за что вообще. Свинское отношение».

После выздоровления его также не пустили на съемки, несмотря на справку о наличии антител.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ведущий поругался с коллегами из-за маски и уволился.
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ТВ , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , НТВ
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