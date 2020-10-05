Рэпер Тимати может стать новым героем «Холостяка». Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на новостные Telegram-каналы.

Поклонники Тимати гадают, что могло стать причиной разрыва пары. Есть версия, что рэпер ушел в новой избраннице, также многие считают, что музыкант вернулся к своей прошлой возлюбленной Алене Шишковой.