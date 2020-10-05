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СМИ: Тимати может стать новым участником «Холостяка»

Вечерняя Москва
2 часа назад
Рэпер Тимати может стать новым героем «Холостяка». Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на новостные Telegram-каналы.
Несколько недель назад музыкант расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой, с которой встречался на протяжении шести лет. У пары есть сын Ратмир.
Поклонники Тимати гадают, что могло стать причиной разрыва пары. Есть версия, что рэпер ушел в новой избраннице, также многие считают, что музыкант вернулся к своей прошлой возлюбленной Алене Шишковой.
С появлением новостей об участии Тимати в шоу «Холостяк» поклонники посчитали, что рэпер и Решетова расстались фиктивно.
ТВ,Анастасия Решетова,Тимати,
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