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Телеведущие зачитали самые жестокие оскорбления от зрителей 

Lenta.ru 1 час назад
Британские телеведущие канала Sky Sports зачитали самые жестокие и пугающие оскорбления, которые им когда-либо приходилось получать от зрителей. Журналисты пошли на такой шаг, чтобы противостоять онлайн-троллям, пишет The Sun. Кампания по борьбе с насилием в интернете называется «Ненависть не остановит нас» (Hate Won’t Stop Us).
Ведущая Кейт Мэйсон рассказала, что зрители называли ее шлюхой и желали ей заразиться СПИДом. А Мишель Оуэн столкнулась с негативом во во время время беременности — женщину обвиняли в ожирении и по какой-то причине обзывали «тупой стервой».
Сотрудники канала Джейди Дайер и Мика Ричардс неоднократно получали гневные сообщения из-за цвета кожи, а их коллега Бела Шах страдала еще и из-за сексистских замечаний.
Анна Вулхаус, которая потеряла брата в автокатастрофе в 2014 году, тоже столкнулась с ненавистью зрителей. «Надеюсь, ты скоро присоединишься к своему мертвому брату. Вероятно, он покончил с собой, чтобы убежать от тебя», — зачитала сквозь слезы журналистка.
Другая телеведущая, Натали Пинкхэм, вспомнила, что один ее коллега и по совместительству лучший друг покончил с собой после очередной кампании хейтеров.
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