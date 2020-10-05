Телеканал «МИР» отмечает 28 лет в эфире

Лучшим подарком на день рождения от телезрителей по версии «МИРа» станет улыбка - запуск акции #улыбнисьМИРу в социальных сетях направлен на то, чтобы поклонники телеканала бережно относились к своему здоровью, не теряя при этом чувства юмора. Все, что нужно сделать – разместить в социальных сетях фотографию, где на маске будет видно улыбку и добавить хэштеги #МИР28 и #улыбнисьМИРу, а также подписаться на @mir24tv. 28 телезрителей, чьи улыбки будут самыми искренними, смогут получить фирменные призы. Познакомиться с правилами проведения поближе можно на сайте «МИРа»
. Акция получит поддержку в эфире, запущена трансляция креативного ролика – каждый зритель свои участием сможет показать, что поддерживает родных и близких позитивными эмоциями даже в такое непростое время.