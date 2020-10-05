Телеканал «МИР» отмечает 28 лет в эфире

Подогревать радостный настрой в свой день рождения 18-я кнопка предлагает и в эфире – зрителей ждут специальные выпуски программ, в числе которых «Игра в кино», шоу «Всемирные игры разума» Сергей Белоголовцев, где ведущий сразится с Анатолием Вассерманом. Вечером для телезрителей состоится трансляция уфимского концерта «МИР в Сердце Евразии». Поздравят канал в эфире любимые телезрителями звезды шоу-бизнеса, а также лидеры стран Содружества. Телеканал подготовил даже песню к своему Дню рождения, которую услышат все поклонники «МИРа».