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Телеканал «МИР» отмечает 28 лет в эфире

Партнерский материал
4 часа назад
Улыбаемся и в маске: популярный канал принимает поздравления с днем рождения улыбками телезрителей, а к 9 октября в эфире готовятся уникальные выпуски телепрограмм – «интеллектуальная битва титанов» - Сергея Белоголовцева и Анатолия Вассермана, а завершит праздничный день яркий шоу-концерт.
Лучшим подарком на день рождения от телезрителей по версии «МИРа» станет улыбка - запуск акции #улыбнисьМИРу в социальных сетях направлен на то, чтобы поклонники телеканала бережно относились к своему здоровью, не теряя при этом чувства юмора. Все, что нужно сделать – разместить в социальных сетях фотографию, где на маске будет видно улыбку и добавить хэштеги #МИР28 и #улыбнисьМИРу, а также подписаться на @mir24tv. 28 телезрителей, чьи улыбки будут самыми искренними, смогут получить фирменные призы. Познакомиться с правилами проведения поближе можно на сайте «МИРа». Акция получит поддержку в эфире, запущена трансляция креативного ролика – каждый зритель свои участием сможет показать, что поддерживает родных и близких позитивными эмоциями даже в такое непростое время.
Подогревать радостный настрой в свой день рождения 18-я кнопка предлагает и в эфире – зрителей ждут специальные выпуски программ, в числе которых «Игра в кино», шоу «Всемирные игры разума» Сергей Белоголовцев, где ведущий сразится с Анатолием Вассерманом. Вечером для телезрителей состоится трансляция уфимского концерта «МИР в Сердце Евразии». Поздравят канал в эфире любимые телезрителями звезды шоу-бизнеса, а также лидеры стран Содружества. Телеканал подготовил даже песню к своему Дню рождения, которую услышат все поклонники «МИРа».
ТВ,Видео,Сергей Белоголовцев,Анатолий Вассерман,Mir24.TV,
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