У Малышевой заподозрили тяжелую болезнь

Болезненный вид телеведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Елены Малышевой на концерте известной певицы Надежды Бабкиной напугал зрителей. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Зрители после просмотра передачи стали обсуждать в социальных сетях внешний вид телеведущей. Многие констатировали, что лицо Малышевой приобрело неестественный синеватый оттенок. Также они заметили, что слово "коронавирус", которое произнесла ведущая, прозвучало как "коровий вирус".

Кадр из видео

"Из гроба встала что ли? Почему она бледно-синяя?" — написал один из пользователей Сети.

Поклонники известного доктора России объясняют эти симптомы болезнью, которую она перенесла еще пять месяцев назад. Малышева сообщала, что у нее был невыносимый кашель.