Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Очнитесь, кретины!»: Соловьев раскритиковал не верящих в COVID-19 людей 

РИА Новости и ещё 4 6 часов назад
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала резко высказался о людях, которые отрицают существование коронавирусной инфекции.
Он заявил, что сейчас практически нет ни одного человека, у которого бы никто из знакомых не переболел коронавирусом, а кто-то даже умер.
"Да у нас народ ведет себя как бессмертный! Все кричат "нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер", "это все придумали для того, чтобы…". Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус, и отвезти их в красную зону, чтобы они походили ножками и посмотрели, и с людьми, которые реально тяжело переболели, поговорили", — заявил Соловьев.
Он призвал всех прийти в чувства и носить маску в общественных местах, иначе придется "хоронить по 150 человек в день".
Соловьев напомнил, что уже снова начали разворачивать дополнительные госпитали. Он также отметил, что никто не хочет "убийства экономики".

"Но вы предлагаете что? Через губу кричать, что этого ничего нет, и все это гигантский обман?

Очнитесь, кретины, очнитесь!", — призвал телеведущий.
Во всем мире, по данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 33 миллиона, погибли не менее одного миллиона человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.
В России SARS-CoV-2 заразились 1 237 504 человека, 988 тысяч вылечились, а погибли 21,6 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса
Комментарии 13
ТВ , Видео , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советский актер, ушедший в компьютерные игры
Советский актер, ушедший в компьютерные игры
Забвение и ранний уход «русской Брижит Бардо»
Забвение и ранний уход «русской Брижит Бардо»
Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее шоу
Высоцкая объяснила, куда исчезает еда после ее шоу
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Отличные фильмы 2020 года, вышедшие во время эпидемии
13:16
Отличные фильмы 2020 года, вышедшие во время эпидемии
Фильмы
Как боролась за роли Элина Быстрицкая
44:14
Как боролась за роли Элина Быстрицкая
Актеры
Актеры, похожие как две капли воды
03:40
Актеры, похожие как две капли воды
Актеры
Знаменитости, попавшие в кино без прослушиваний
08:58
Знаменитости, попавшие в кино без прослушиваний
Актеры
Почему бросила кино актриса, сыгравшая Александру
04:25
Почему бросила кино актриса, сыгравшая Александру
Актеры
Зачем Евстигнеев запирал сапоги в гримерке
03:18
Зачем Евстигнеев запирал сапоги в гримерке
Актеры
Как актеры из «Друзей» пережили закрытие сериала
09:13
Как актеры из «Друзей» пережили закрытие сериала
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение