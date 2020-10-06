Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала резко высказался о людях, которые отрицают существование коронавирусной инфекции.

Он заявил, что сейчас практически нет ни одного человека, у которого бы никто из знакомых не переболел коронавирусом, а кто-то даже умер.

"Да у нас народ ведет себя как бессмертный! Все кричат "нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер", "это все придумали для того, чтобы…". Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус, и отвезти их в красную зону, чтобы они походили ножками и посмотрели, и с людьми, которые реально тяжело переболели, поговорили", — заявил Соловьев.

Он призвал всех прийти в чувства и носить маску в общественных местах, иначе придется "хоронить по 150 человек в день".

Соловьев напомнил, что уже снова начали разворачивать дополнительные госпитали. Он также отметил, что никто не хочет "убийства экономики".

"Но вы предлагаете что? Через губу кричать, что этого ничего нет, и все это гигантский обман?

Очнитесь, кретины, очнитесь!", — призвал телеведущий.

Во всем мире, по данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 33 миллиона, погибли не менее одного миллиона человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.

В России SARS-CoV-2 заразились 1 237 504 человека, 988 тысяч вылечились, а погибли 21,6 тысячи.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.