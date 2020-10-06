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Авербух опроверг слухи о замене ведущих на «Ледниковом периоде» 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Авербух рассказал о смене ведущих «Ледникового периода»
Фото: @averbukhofficial
Хореограф Илья Авербух заявил, что речи о смене ведущих на шоу «Ледниковый период» не идет.

«Слухи о смене ведущих? Однозначно никто никого менять не будет. Это глупость!»

Ранее зрителям не понравилось то, как олимпийская чемпионка Алина Загитова справляется с ролью ведущей. По их мнению, фигуристка держалась в кадре неуверенно, странно себя вела и делала ошибки, которые заметили все.
Авербух считает, у Загитовой большой потенциал. По его мнению, ее профессионализм будет расти с каждой программой. И сейчас ее необходимо поддержать, а не критиковать.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Анастасии Заворотнюк планирует сменить мать на ТВ.
Видео дня. Куда исчез комполка из «В бой идут одни “старики”»
ТВ , Ледниковый период , Илья Авербух , Анастасия Заворотнюк , Алина Загитова
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