Авербух рассказал о смене ведущих «Ледникового периода»

«Слухи о смене ведущих? Однозначно никто никого менять не будет. Это глупость!»

Ранее зрителям не понравилось то, как олимпийская чемпионка Алина Загитова справляется с ролью ведущей. По их мнению, фигуристка держалась в кадре неуверенно, странно себя вела и делала ошибки, которые заметили все.

Авербух считает, у Загитовой большой потенциал. По его мнению, ее профессионализм будет расти с каждой программой. И сейчас ее необходимо поддержать, а не критиковать.