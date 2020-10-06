У Малышевой заподозрили тяжелую болезнь

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Телеведущая Елена Малышева посетила концерт известной певицы Надежды Бабкиной. Болезненный вид доктора напугал зрителей. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В Сети сразу же появились активные обсуждения на тему внешнего вида звезды. По мнению некоторых пользователей, лицо Малышевой приобрело синеватый оттенок. Также было отмечено, что Елена произнесла «коровий вирус» вместо «коронавируса».

«Из гроба встала что ли? Почему она бледно-синяя?»

— недоумевал фолловер.

Преданные поклонники телеведущий связывают нынешнее состояние Малышевой с болезнью, которую она перенесла пять месяцев назад. Тогда доктор жаловалась на невыносимый кашель.