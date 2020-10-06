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Зрители заподозрили у Малышевой серьезную болезнь после концерта 

Анастасия Иванова 1 час назад
У Малышевой заподозрили тяжелую болезнь
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Елена Малышева посетила концерт известной певицы Надежды Бабкиной. Болезненный вид доктора напугал зрителей. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
В Сети сразу же появились активные обсуждения на тему внешнего вида звезды. По мнению некоторых пользователей, лицо Малышевой приобрело синеватый оттенок. Также было отмечено, что Елена произнесла «коровий вирус» вместо «коронавируса».

«Из гроба встала что ли? Почему она бледно-синяя?»

— недоумевал фолловер.
Преданные поклонники телеведущий связывают нынешнее состояние Малышевой с болезнью, которую она перенесла пять месяцев назад. Тогда доктор жаловалась на невыносимый кашель.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Авербух рассказал о смене ведущих «Ледникового периода».
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ТВ , Елена Малышева
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