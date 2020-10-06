«Хабальская контора»: россияне о телешоу

Считается, что продвинутые зрители давно ушли в интернет, и уже мало кто смотрит телек. Но судя по комментариям в соцсетях, россияне очень даже в курсе топовых телешоу и с азартом их обсуждают.

А парадокс в том, что определенные программы из года в год получают самую яростную критику в Рунете, но при этом десятилетиями собирают у экранов миллионы людей и приносят гигантские рейтинги и прибыль.

Anews собрал топ-5 самых ненавидимых российских телешоу (политические мы пока исключили). Согласитесь ли вы с интернет-отзывами?

«Жить здорово!» с Малышевой: «Шапокляк, несущая ахинею для умственно отсталых»

Жизнерадостный поп-просвет на тему здоровья выходит уже 10 лет. Над ведущей Еленой Малышевой с ее огненными перлами как только ни глумились, она по праву превратилась в мем.

Anews

Куча ее крылатых фраз ушла в народ:

«Дорогие дамы, пукайте любым местом на доброе здоровье!»

«Искусство какать: значит, расслабили живот, выпрямили спину — и какайте!»

«Людочка, а вы нюхали наш свежеприготовленный пот? Чудо что такое, не правда ли?»

«У нас есть волосы под мышками, которые дают возможность свободно двигать руками, есть волосы в паховой области, которые созданы, чтобы свободно двигать ногами».

А началось все еще с давнишнего выпуска про «женщину-член», на которой Малышева объясняла преимущества обрезания.

К шоу Малышевой можно было бы относиться как к комическому, но ведь там раздаются настоящие медицинские советы и чуть ли не ставятся диагнозы. Это нередко делается с помощью искажений и раздутых фактов, а в целом подается как извращенный утренник в детском саду.

Из интернет-комментариев:

«Я ее легко представляю в качестве безумной врачихи с садисткими наклонностями. Ласково так успокаивает и за ручку ведет на очередные опыты».

«Шапокляк, несущая ахинею ради раскрутки своей клиники. Ее передача — как несмешное фейкерство, то про пердеж, то про дрисню… Как такое пускают в эфир?»

«А эти их костюмчики дурацкие и вечно неработающий инвентарь, ломающиеся манекены, и смех и грех, танцующие прокладки. Это шоу для умственно отсталых!»

«А я помню, как Малышева начинала. Очень милая была женщина, ерундой не страдала. И передачи о здоровье были интересны. Как давно это было».

«Малышева нормальная баба, когда у меня после пьянки болит голова, я прикладываю к ней фотку Малышевой, и все проходит. Вот сами попробуйте».

«Давай поженимся!» с Гузеевой и Сябитовой: «Хабальская контора»

Трудно поверить, но, оказывается, шоу сводничества с «бабами-бабарихами» в качестве заводил держится в эфире уже 12 лет. Возможно, там когда-то была романтика, но вот уже много лет программу ругают за пропаганду пошлости и мещанства.

Anews

Свахи возводят в культ алчность и цинизм, навязывают допотопные устои и по-базарному позорят тех, кто им перечит. Но все бы ничего, шоу есть шоу, только в последнее время оно окончательно скатилось в парад фриков и эскортниц.

В комментариях главные претензии — к быдло-хамству ведущих.

«Две хамки, Гузеева и Сябитова, такой жаргон и манеры, как-будто вчера с зоны откинулись».

«Это треш. Сидят три бабищи, жрут беспрерывно, чавкают, пошлят… Шалман какой-то».

«Это не передача, а хабальская контора. Гузеева, когда начинает высказывать свои суждения, — тошнит: настолько грубо, безапелляционно, с "душком" прожженной товарки с рынка».

«Если Гузеева артистична, и ее грубость и хамство как-то "растворяются", то что касается Сабитовой, то просто нет слов выразить, как неприятно ее бабское недалекое поведение».

«Пусть корректируют их ужасные быдловские манеры».

«Дом 2»: «Ад пуст. Все демоны здесь»

Вряд ли найдется еще одно шоу, о котором отзывались бы с таким презрением, как о «Доме 2».

Оно стало эталоном дурновкусия и самых низменных инстинктов, его называют «домом разврата», «пропагандой тунеядства» и «дном дна». То, что замышлялось как реалити-шоу о любви и строительстве отношений, стало низкопробным «мылом» с постановочными драками и истериками. Но несмотря ни на что, программа бьет исторические рекорды продолжительности — с успехом идет уже 17-й год.

Из интернет-комментариев:

«Решил я, значит, скачать приложение-телевизор на телефон, заодно и программа там есть. Листаю вниз, чтобы посмотреть, идут ли какие матчи футбольные сейчас, а тут это… Господи, 3996 серия уже. 3996, мать ее, серия. Недаром Уильям Шекспир говорил: "Ад пуст. Все демоны здесь". И ведь это смотрят миллионы…» (На сегодня вышло уже под 6 тысяч выпусков «Дома 2». — Прим. Anews).

Некоторые вспоминают, что все начиналось с доброй, пристойной и полезной программы «Дом» , где пара, сумевшая построить отношения, получала настоящий дом или его денежный эквивалент:

«Я не пропускал не одного выпуска. Это было захватывающее и увлекательное зрелище. Там реально что-то строили и показывали, как строят, почему надо делать именно так, а не иначе. Это было не только интересно, но и познавательно».

Anews

Бывшая ведущая Ксения Собчак , на которой «Дом 2» стоит пожизненным клеймом, как-то пыталась оправдать себя и шоу:

«На мой взгляд, все люди равны, и те, кто не обладают высоким уровнем образования, культуры, совершенно в этом не виноваты. К так называемому образованному слою у нас принадлежит 1% населения. Остальные адекватно представлены именно «Домом 2». Мне же, напротив, очень интересно с ними общаться, наблюдать, как развиваются людские отношения. И среди них много хороших людей».

Comedy Club: «Жлобские плоские шутки и пошлятина»

Еще один хит канала ТНТ всего на год моложе «Дома 2» — «Камеди клаб» смотрят уже 15 лет. За это время молодые и дерзкие резиденты-острословы, выходцы еще из золотой эпохи КВН, превратились в «старичков», которые уже выжали из своих образов все что можно. Их шутки теперь на 90% сводятся к теме «ниже пояса», а в глазах горят значки $. Так считают зрители.

В соцсетях пишут:

«Туалетный пошлый юмор уже поперек глотки! А ведь начинали неплохо и были адекватно смешными… Возможно, конечно, что все это шоу — так называемый стеб над подобным образом жизни, гламуром, тупостью и пошлостью. Но, в таком случае, они давно уже переигрывают».

«Схема каждой шутки уже настолько предсказуема, что с первых фраз можно предугадать, куда фантазия завела авторов в этот раз (спойлер — опять в район ниже пояса)».

«Слишком тошно смотреть на ветеранов, которые не слишком стараются быть остроумными с возрастом. А зачем стараться, когда у тебя запредельно много денег? С каких это пор может быть смешным, когда какой-то резидент орет так, как будто упала 45-килограммовая гиря на ногу. Где здесь юмор? Где тут нужно смеяться?».

Anews

«Сколько уже раз комики и стендаперы из этой программы "прощались" со зрителями и устраивали свои финальные аккорды? Однако каждый раз они все возвращались и возвращались с еще более пошлым и убогим юмором».

К шоу скопилось столько претензий, что однажды мы собрали главные: Ребята пробили дно. Как и за что ненавидят Comedy Club

Шоу Малахова и аналоги: «Реальный русский мир в сериале "Днище"»

И, наконец, украшение прайм-тайма центральных федеральных каналов — «профессионально скандальные программы копания в чужом грязном белье», как их характеризуют зрители. Главный, по их словам, «помоечник» Андрей Малахов невольно дал имя всему этому жанру — «малаховщина».

Зрителей в Сети распирает ярость:

«Бесят токовища с перетряхиванием грязного исподнего фриков и люмпенов, с бесплатными ДНК для всех, кто не знает, от кого из 10-ти "партнеров" родила. Задолбали одни и те же морды, кочующие из одного шоу в другое, с канала на канал. А зачастую одновременно в 2-х разных шоу на 2-х разных каналах».

Anews

«Малаховские программы давно устарели, по таким схемам строились подставные шоу еще 30 лет назад в США. Наши телевизионщики пожизненно отстают от прогресса и пропихивают этот шлак для неполноценных, лишь бы тока бабло лилось рекой».

Другие философствуют:

«Тот, кто придумал отстойные телесериалы "Дом 2" и "Пусть говорят", что ни говори, был гениальный человек. Построить шоу на низменных чувствах человечества — это надо уметь. Неубиваемое желание заглянуть в замочную скважину. Пусть даже подсовывают фуфло, сделанное по сценарию».

«Чтобы малаховых и "Дом 2" не смотрели, для этого нужно иметь мозги, культуру, воспитание, вкус, в конце концов. У большинства соотечественников этого, увы, нет. Поэтому биомасса и хавает любую дрянь по ТВ. Да еще и в бой кидается, когда их малаховых затронешь».