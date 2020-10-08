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Певица Слава назвала участие Тимати в шоу «Холостяк» пиааром 

Стелла Шмель 33 минуты назад
«Счастья желать не надо, это чистый шоу-бизнес»
Фото: globallookpress.com
Названо имя нового героя шоу "Холостяк". Им стал рэпер Тимати, недавно объявивший о расставании с Анастасией Решетовой. Впрочем, не все поверили в искренность мотивов звезд. Певица Слава усомнилась в том, что расставание вообще имело место быть. Об этом она рассказала в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

"Для меня это все чистый пиар. Конечно, там никто расставаться не собирается, и с Анастасией у них все хорошо, и там ребеночек и любовь. Но просто Тиман себя пиарит в преддверии нового альбома. Поэтому счастья желать никому не надо, это чистый шоу-бизнес",

— прокомментировала ситуацию она.
По ее мнению, поклонники артистов порой ведут себя слишком наивно, им не стоит верить во все, что говорят и делают их кумиры.

"Конечно, это неправда. Это просто чистое шоу. Так же, как и с Тарзаном вот это все в преддверии Наташиных концертов — теряют популярность и хайпуют на какой-то грязи",

— пояснила она и добавила, что "настоящие артисты делают честное творчество, а не какой-то лживый пиар".
Ранее "Рамблер" писал, что Решетова рассказала о разделе имущества с Тимати.
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ТВ , Анастасия Решетова , Тимати
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