«Счастья желать не надо, это чистый шоу-бизнес»

Названо имя нового героя шоу "Холостяк". Им стал рэпер Тимати, недавно объявивший о расставании с Анастасией Решетовой. Впрочем, не все поверили в искренность мотивов звезд. Певица Слава усомнилась в том, что расставание вообще имело место быть. Об этом она рассказала в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
"Для меня это все чистый пиар. Конечно, там никто расставаться не собирается, и с Анастасией у них все хорошо, и там ребеночек и любовь. Но просто Тиман себя пиарит в преддверии нового альбома. Поэтому счастья желать никому не надо, это чистый шоу-бизнес",
— прокомментировала ситуацию она.
По ее мнению, поклонники артистов порой ведут себя слишком наивно, им не стоит верить во все, что говорят и делают их кумиры.
"Конечно, это неправда. Это просто чистое шоу. Так же, как и с Тарзаном вот это все в преддверии Наташиных концертов — теряют популярность и хайпуют на какой-то грязи",
— пояснила она и добавила, что "настоящие артисты делают честное творчество, а не какой-то лживый пиар".
Ранее "Рамблер" писал, что Решетова рассказала о разделе имущества с Тимати.