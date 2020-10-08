Решетова отреагировала на Тимати в «Холостяке»

Слухи о том, что Тимати станет новым холостяком в популярном шоу, подтвердились. Рэпер пока что не выступил с комментариями по поводу своего участия, зато его экс-возлюбленная Анастасия Решетова дала понять, что не в восторге от того, что Тимати будет публично искать новую любовь.

Сейчас Анастасия почти все свое время проводит с Ратмиром. Она даже заявила о том, что ее сын так быстро растет, что она захотела иметь второго малыша. Некоторые поклонники надеются на воссоединение Анастасии и Тимати, но Решетова уверена, что об этом и речи быть не может.

Решетовой жаль, что ее сын будет расти без отца, однако она не хочет вновь сойтись с Тимати, особенно после его решения принимать участие в реалити-шоу.