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Решетова отреагировала на участие Тимати в «Холостяке» 

Экспресс газета 7 часов назад
Решетова отреагировала на Тимати в «Холостяке»
Фото: Экспресс газета
Слухи о том, что Тимати станет новым холостяком в популярном шоу, подтвердились. Рэпер пока что не выступил с комментариями по поводу своего участия, зато его экс-возлюбленная Анастасия Решетова дала понять, что не в восторге от того, что Тимати будет публично искать новую любовь.
Сейчас Анастасия почти все свое время проводит с Ратмиром. Она даже заявила о том, что ее сын так быстро растет, что она захотела иметь второго малыша. Некоторые поклонники надеются на воссоединение Анастасии и Тимати, но Решетова уверена, что об этом и речи быть не может.
Решетовой жаль, что ее сын будет расти без отца, однако она не хочет вновь сойтись с Тимати, особенно после его решения принимать участие в реалити-шоу.

«Как бы ни было, жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», — заверила Решетова.

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Комментарии
ТВ , Анастасия Решетова , Тимати
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