Крутой жестко высказался о Детском Евровидении 

Во-первых, это организовано всё, и не заставляйте меня говорить, кем. Второе — любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Третье — я никакого отношения к детскому «Евровидению» не имею. О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. Есть вопросы — обращайтесь в органы, — заявил Крутой.