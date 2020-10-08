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Крутой жестко высказался о Детском Евровидении 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Крутой жестко высказался о Детском Евровидении
Фото: News.ru
Композитор Игорь Крутой в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!» прокомментировал скандал, связанный с победой Софии Феськовой в финале национального отборочного тура «Детского Евровидения — 2020».
Так, некоторое время назад 11-летнюю девочку и её семью обвинили в накрутке голосов и подкупе жюри.

Во-первых, это организовано всё, и не заставляйте меня говорить, кем. Второе — любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Третье — я никакого отношения к детскому «Евровидению» не имею. О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. Есть вопросы — обращайтесь в органы, — заявил Крутой.

Финал конкурса состоялся 25 сентября. Международный этап пройдёт в Польше 29 ноября.
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ТВ , Игорь Крутой
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