Крутой жестко высказался о Детском Евровидении 

Композитор Игорь Крутой в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!» прокомментировал скандал, связанный с победой Софии Феськовой в финале национального отборочного тура «Детского Евровидения — 2020».
Так, некоторое время назад 11-летнюю девочку и её семью обвинили в накрутке голосов и подкупе жюри.
Во-первых, это организовано всё, и не заставляйте меня говорить, кем. Второе — любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Третье — я никакого отношения к детскому «Евровидению» не имею. О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. Есть вопросы — обращайтесь в органы, — заявил Крутой.
Финал конкурса состоялся 25 сентября. Международный этап пройдёт в Польше 29 ноября.