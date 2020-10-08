Крутой жестко высказался о «Детском Евровидении» 

Композитор Игорь Крутой прокомментировал скандал, связанный с победой Софии Феськовой в финале национального отборочного тура «Детского Евровидения — 2020». Своими мыслями он поделился в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Некоторое время назад 11-летнюю Софию и ее семью обвинили в накрутке голов и подкупе жюри:

«Во-первых, это организовано всё, и не заставляйте меня говорить, кем. Второе — любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Третье — я никакого отношения к детскому "Евровидению" не имею. О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. Есть вопросы — обращайтесь в органы».

— заявил композитор.

Напомним, что финал конкурса состоялся 25 сентября, а международный этап пройдёт в Польше 29 ноября.