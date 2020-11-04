Как зрителей обманули в шоу “Большие гонки”

"Давай Россия, давай, давай..." — эту песню знают, кажется, все люди, которые смотрели телевизор. Шоу "Большие гонки" собирало у экранов зрителей разных возрастов благодаря экшена на экране. Однако, в одном из выпусков программа утратила доверие. "Рамблер" рассказывает, какой скандал разразился после одного из финалов передачи.

В 2013 году стало известно, что годом ранее в России подтасовали результаты финала 2012 года. На "Первом канале" показали альтернативную концовку, снятую только для России. В шоу объяснили, что первое место поделили две страны — Россия и Казахстан. Однако в версии для других стран победителем был объявлен Казахстан.

Первым на неточности в финалистах обратил Андрей Мальгин . Он рассказал, что в других странах показали альтернативный от России финал.

По ТВ чемпионство двух команд объявил Дмитрий Нагиев

«Беспрецедентный случай в истории больших гонок. В финале две страны: Казахстан и Россия показывают абсолютно равное время. У нас два чемпиона — Россия и Казахстан»

Капитан российской команды Анна Шатилова подтвердила, что было отснято две альтернативных концовки.

«Мы уже стояли команда России, и Оливье-ведущий вручал кубок нашей российской команде. Значит, Казахстан свое показывал, а мы — свое»

То же самое рассказала участница от команды из Казахстана, спортсменка Райса Байлиева. Она рассказала, что ее товарищи хорошо потрудились в финальных соревнованиях и были выше в турнирной таблице, соответственно, у них было преимущество. По ее словам, они знали о сильных игроках из России, но даже с "форой" им удалось на несколько секунд обогнать россиян.