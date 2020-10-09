Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Поклонники Королевой назвали Малахова предателем 

Александра Нечаева 1 час назад
7 октября на телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Телеведущий посвятил программу живо обсуждаемой в последнее время теме скандала в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко.
В студию «Прямого эфира» пришла предполагаемая любовница Тарзана Анастасия Шульженко, утверждающая, что стала жертвой всей этой некрасивой истории. Очередное обсуждение неприятной ситуации в семье певицы, которой изменил муж, вызвало негодование у ее поклонников. Зрителей возмутил даже не тот факт, что любовницу Глушко выставили жертвой, а то, что Малахов в принципе решил посвятить эфир этой теме.
Поклонники вспомнили, что совсем недавно Ксения Собчак, беседуя с Королевой, похвалила Малахова за то, что он один из немногих не стал в своем ток-шоу освещать тему измены супруга певицы. Сама же Наташа буквально накануне выхода передачи на странице личного микроблога написала в адрес Малахова: «Дружище мой, Андрюша Малахов! Спасибо тебе, что не предал».
Поклонники певицы начали оставлять гневные комментарии на YouTube, где был размещен выпуск ток-шоу. В адрес Малахова было сказано немало нелестных слов, зрители сочли телеведущего предателем.

«А Королева у Собчак говорила, что Малахов не будет эту грязь показывать», «Такой же, как все. Предал Наташу. Вот и вся дружба»,

— возмущаются поклонники Королевой.
Напомним, что в сентябре стало известно, что супруг певицы провел ночь с двумя девушками, пока жена отдыхала на одном из курортов. Позже Тарзан признал факт измены, отметив, что после той ночи из их квартиры пропали драгоценности и деньги. Предполагаемая любовница стриптизера стала частой гостьей ток-шоу.
Ранее "Рамблер" писал о том, что певица Слава назвала участие Тимати в шоу "Холостяк" пиаром.
Комментарии 4
ТВ , Видео , Тимати , Анастасия Шульженко , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где сейчас Диана Шурыгина
Где сейчас Диана Шурыгина
Детали из «Мумии», которые оценили только взрослые
Детали из «Мумии», которые оценили только взрослые
Решетова отреагировала на Тимати в «Холостяке»
Решетова отреагировала на Тимати в «Холостяке»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
02:27
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
Актеры
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
12:00
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
Актеры
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
44:02
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
Актеры
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
06:03
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
Актеры
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
11:18
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
Актеры
Зрелые российские актеры, не ставшие отцами
03:15
Зрелые российские актеры, не ставшие отцами
Актеры
Андрей Чернышов рассказал, почему так резко похудел
02:21
Андрей Чернышов рассказал, почему так резко похудел
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение