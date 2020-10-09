В студию «Прямого эфира» пришла предполагаемая любовница Тарзана Анастасия Шульженко , утверждающая, что стала жертвой всей этой некрасивой истории. Очередное обсуждение неприятной ситуации в семье певицы, которой изменил муж, вызвало негодование у ее поклонников. Зрителей возмутил даже не тот факт, что любовницу Глушко выставили жертвой, а то, что Малахов в принципе решил посвятить эфир этой теме.

Поклонники вспомнили, что совсем недавно Ксения Собчак , беседуя с Королевой, похвалила Малахова за то, что он один из немногих не стал в своем ток-шоу освещать тему измены супруга певицы. Сама же Наташа буквально накануне выхода передачи на странице личного микроблога написала в адрес Малахова: «Дружище мой, Андрюша Малахов! Спасибо тебе, что не предал».

Поклонники певицы начали оставлять гневные комментарии на YouTube, где был размещен выпуск ток-шоу. В адрес Малахова было сказано немало нелестных слов, зрители сочли телеведущего предателем.

«А Королева у Собчак говорила, что Малахов не будет эту грязь показывать», «Такой же, как все. Предал Наташу. Вот и вся дружба»,

— возмущаются поклонники Королевой.

Напомним, что в сентябре стало известно, что супруг певицы провел ночь с двумя девушками, пока жена отдыхала на одном из курортов. Позже Тарзан признал факт измены, отметив, что после той ночи из их квартиры пропали драгоценности и деньги. Предполагаемая любовница стриптизера стала частой гостьей ток-шоу.