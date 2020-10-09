Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Даже не знаю, что хуже»: сценарист «Вечернего Урганта» оценил шоу на YouTube 

Александра Нечаева 36 минут назад
«Даже не знаю, что хуже»
Фото: @vecherniy_urgant
Гарик Оганесян, сценарист шоу «Вечерний Ургант» и стендапер, признался в интервью каналу «Говорящие Головы», что ток-шоу в Сети его совершенно не впечатляют.
Оганесян заметил, что практически все шоу, появляющиеся на YouTube, в той или иной степени являются лишь кальками телевизионных программ.

У меня дежавю каждый день! Когда открываю вроде новое YouTube-шоу, смотрю и думаю: "По-моему, это уже все было сто раз",

— признался сценарист.
По мнению Оганесяна, задачей авторов ток-шоу в Сети вряд ли является поиск новой аудитории. Форматы настолько схожи с телевизионными, что максимум, на что могут рассчитывать сценаристы программ в интернете, это переманить зрителей с одного проекта на другой.
Сравнивая по качеству телевизионные и интернет-проекты, Оганесян признался, что не может оценить по достоинству ни одни, ни другие:

Они на среднем уровне для меня, даже не знаю, что хуже,

— заявил сценарист, отметив, что заранее может угадать то, что скажут гости того или иного проекта.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» также повторяет формат некоторых западных ток-шоу.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Крутой жестко высказался о «Детском Евровидении».
Видео дня. Детали из «Мумии», которые оценили только взрослые
Комментарии
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где сейчас Диана Шурыгина
Где сейчас Диана Шурыгина
Куда исчез эпизодник из комедий Гайдая
Куда исчез эпизодник из комедий Гайдая
Отличные фильмы 2020 года, вышедшие во время эпидемии
Отличные фильмы 2020 года, вышедшие во время эпидемии
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
02:27
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
Актеры
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
12:00
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
Актеры
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
44:02
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
Актеры
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
06:03
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
Актеры
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
11:18
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
Актеры
Зрелые российские актеры, не ставшие отцами
03:15
Зрелые российские актеры, не ставшие отцами
Актеры
Андрей Чернышов рассказал, почему так резко похудел
02:21
Андрей Чернышов рассказал, почему так резко похудел
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение