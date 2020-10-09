Гарик Оганесян, сценарист шоу «Вечерний Ургант» и стендапер, признался в интервью каналу «Говорящие Головы», что ток-шоу в Сети его совершенно не впечатляют.

Оганесян заметил, что практически все шоу, появляющиеся на YouTube, в той или иной степени являются лишь кальками телевизионных программ.

У меня дежавю каждый день! Когда открываю вроде новое YouTube-шоу, смотрю и думаю: "По-моему, это уже все было сто раз",

— признался сценарист.

По мнению Оганесяна, задачей авторов ток-шоу в Сети вряд ли является поиск новой аудитории. Форматы настолько схожи с телевизионными, что максимум, на что могут рассчитывать сценаристы программ в интернете, это переманить зрителей с одного проекта на другой.

Сравнивая по качеству телевизионные и интернет-проекты, Оганесян признался, что не может оценить по достоинству ни одни, ни другие:

Они на среднем уровне для меня, даже не знаю, что хуже,

— заявил сценарист, отметив, что заранее может угадать то, что скажут гости того или иного проекта.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» также повторяет формат некоторых западных ток-шоу.