Участницу «Холостяка» назвали копией Решетовой

В одной из участниц нового "Холостяка" с Тимати разглядели сходство с его бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой . Об этом сообщает Wmj со ссылкой на Telegram-канал.

@yuliagermann

Одной из новых участниц стала модель Юлия Герман. У девушки длинные темные волосы и яркие светлые глаза, а также острые скулы и пухлые губы. В ней уловили сходство с бывшей возлюбленной рэпера, о расставании с которой, как сообщал "Рамблер", он объявил незадолго до участии в проекте.

В Сети Юлию Герман уже окрестили "смесью Решетовой и Шишковой". Зрители уверены, что во внешности девушки есть что-то от обеих девушек.