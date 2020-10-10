Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Участницу «Холостяка» с Тимати сравнили с Решетовой 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Участницу «Холостяка» назвали копией Решетовой
Фото: @yuliagermann
В одной из участниц нового "Холостяка" с Тимати разглядели сходство с его бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой. Об этом сообщает Wmj со ссылкой на Telegram-канал.
@yuliagermann
Одной из новых участниц стала модель Юлия Герман. У девушки длинные темные волосы и яркие светлые глаза, а также острые скулы и пухлые губы. В ней уловили сходство с бывшей возлюбленной рэпера, о расставании с которой, как сообщал "Рамблер", он объявил незадолго до участии в проекте.
В Сети Юлию Герман уже окрестили "смесью Решетовой и Шишковой". Зрители уверены, что во внешности девушки есть что-то от обеих девушек.
Видео дня. Детали из «Мумии», которые оценили только взрослые
ТВ , Анастасия Решетова , Тимати , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, похожие как две капли воды
Актеры, похожие как две капли воды
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
Авербух рассказал о смене ведущих «Ледникового периода»
Авербух рассказал о смене ведущих «Ледникового периода»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
02:27
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
Актеры
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
12:00
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
Актеры
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
44:02
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
Актеры
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
06:03
Куда исчезла Людка из комедии «Любовь и голуби»
Актеры
Как алкоголь погубил юмориста Александра Иванова
05:41
Как алкоголь погубил юмориста Александра Иванова
Актеры
Стало известно, кто озвучит зайца в «Ну, погоди!»
00:48
Стало известно, кто озвучит зайца в «Ну, погоди!»
Актеры
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
11:18
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение