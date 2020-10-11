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Российские шоу, в которых обманывают зрителей 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Российские шоу, в которых обманывают зрителей
Фото: YouTube
На телевидении множество реалити-шоу на любой вкус и цвет. Зрители слепо верят в происходящее на экране, но большинство передач, конечно, постановочные. «Рамблер» расскажет о самых популярных.

«Битва экстрасенсов»

Магия, ясновидящие, ведьмы — удивительно, но люди в это верят. Никто не отрицает факт существования волшебства, но его точно нет на этом шоу. «Битва экстрасенсов» — это обычный спродюсированный подлог. Тому есть масса доказательств: были и откровения ведущих, и признания участников, а также масса расследований серьезных журналистов. Все эти источники сошлись в одном, шоу — постановка.

«Давай поженимся»

В этой программе идет по строгому сценарию и не имеет ничего общего с реальной жизнью. Простому смертному можно не надеяться найти там второю половинку, но некоторые «счастливчики», которые выглядят в кадре органично и фактурно все же попадают на шоу. Вот только им придумывают историю, характер и модель поведения, а также репетируют каждый их шаг. Иными словами, от реального человека остается только загримированное лицо.

«Холостяк»

Шоу о толпе женщин, сражающихся за сердце «мужчины мечты» побило все рекорды. Удивительно, но телезрительницы верят в то, что все происходящее на экране — правда. Вот только, на кастинг приглашают исключительно моделей, блогеров и начинающих актрис. Разумеется, каждый шаг участников отрепетирован и срежиссирован профессионалами телебизнеса. К тому же, ни один холостяк не женился на победительнице. Все пары расходились после финала — это тоже продуманный пиар-ход.

«Орел и решка»

В начале каждого выпуска между ведущими разыгрывается возможность либо поехать в путешествие со 100$ в кармане на 2 дня, либо с безлимитной золотой картой. Но, как оказалось, вся роскошь на шоу — это постановка. Команда приезжает в дорогой отель, за два часа проводит там съемку и уезжает. Но и зрителя создается впечатление будто ведущий действительно живет в шикарных апартаментах.

«На самом деле»

В этой программе в центре внимания всегда конфликт двух сторон. Сначала участники ругаются между собой, обвиняя друг другу, а затем соглашаются пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать, кто прав на самом деле. Но в действительности герои проходят полиграф заранее. Во время съемок они подключены только к пульсометру. У экспертов во время съемок уже есть вся информация, а на экранах перед ними, где они должны видеть показания детектора лжи, идет зацикленный фрагмент видео.
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Комментарии 6
ТВ , Счастливчик , Холостяк
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