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Харламов высмеял Асмус в новом выпуске Comedy Club 

Полина Алферова 2 часа назад
Харламов высмеял Асмус в новом выпуске Comedy Club
Фото: Globallookpress.com
В новом выпуске шоу Comedy Club шоумен обыграл свой развод с Кристиной Асмус и пошутил над бывшей женой. Харламов предстал в образе героя шоу «Харластяк». В заставке зрителям его объявляют как «мужчину, который этим летом стал одинок».
Юморист знакомится с претендентками на его сердце.
«Привет, меня зовут Кристина», — произносит первая участница.
«Сразу нет», — нервно отвечает Харламов.
«Привет. Я — Олеся. Я — актриса», — представляется вторая девушка.
«Сразу дальше», — отказывает юморист.
«Скоро я стану врачом, а пока — интерн», — объясняет еще одна потенциальная невеста.
«Вы издеваетесь, что ли?» — возмущается Харламов.
Но лучше всех выступила четвертая девушка:
«Привет, я профессиональный переводчик с английского. Сейчас я перевожу очень интересный текст»
Харламов молча бросил в нее розу.
Кадр из программы Comedy Club
«После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему. Гарик Харламов, в новом шоу «Харластяк». Скоро на ТНТ», — звучит в ролике провокационная фраза, после чего появляется женщина с усами.
Несколько месяцев назад Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о своем разводе.
Ранее «Рамблер» писал, что участницу "Холостяка" назвали копией Решетовой.
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Комментарии
ТВ , Холостяк , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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