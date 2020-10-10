Харламов высмеял Асмус в новом выпуске Comedy Club 

Все новости на карте

В новом выпуске шоу Comedy Club шоумен обыграл свой развод с Кристиной Асмус и пошутил над бывшей женой. Харламов предстал в образе героя шоу «Харластяк». В заставке зрителям его объявляют как «мужчину, который этим летом стал одинок».

Юморист знакомится с претендентками на его сердце.

«Привет, меня зовут Кристина», — произносит первая участница.

«Сразу нет», — нервно отвечает Харламов.

«Привет. Я — Олеся. Я — актриса», — представляется вторая девушка.

«Сразу дальше», — отказывает юморист.

«Скоро я стану врачом, а пока — интерн», — объясняет еще одна потенциальная невеста.

«Вы издеваетесь, что ли?» — возмущается Харламов.

Но лучше всех выступила четвертая девушка:

«Привет, я профессиональный переводчик с английского. Сейчас я перевожу очень интересный текст»

Харламов молча бросил в нее розу.

Кадр из программы Comedy Club

«После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему. Гарик Харламов, в новом шоу «Харластяк». Скоро на ТНТ», — звучит в ролике провокационная фраза, после чего появляется женщина с усами.

Несколько месяцев назад Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о своем разводе.