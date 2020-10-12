Рекордное количество девушек хотят получить Тимати

На днях стало известно, что новым завидным женихом шоу «Холостяк» станет рэпер Тимати . Часть настроенных скептически зрителей тут же подумала: ну какая девушка в здравом уме будет бороться за сердце богача, который крутил романы уже с двумя ослепительными моделями и ни на одной из них не женился (хоть и есть дети)? Однако, не тут-то было!

Как сообщает канал ТНТ, после официального объявления имени нового холостяка сайт телепередачи буквально завалили новыми заявками на участие. В первые несколько часов на кастинг зарегистрировались более трех тысяч кандидаток, а за минувшие выходные их число увеличилось в разы.

«На данный момент подано 30 тысяч заявок! И эта цифра рекордная за всю история проекта, — говорится в релизе создателей шоу. — Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну».