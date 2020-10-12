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«30 тысяч заявок!»: покорить сердце Тимати хочет рекордное для «Холостяка» число девушек 

Teleprogramma.pro и ещё 7 7 часов назад
Рекордное количество девушек хотят получить Тимати
Фото: Канал ТНТ
На днях стало известно, что новым завидным женихом шоу «Холостяк» станет рэпер Тимати. Часть настроенных скептически зрителей тут же подумала: ну какая девушка в здравом уме будет бороться за сердце богача, который крутил романы уже с двумя ослепительными моделями и ни на одной из них не женился (хоть и есть дети)? Однако, не тут-то было!
Как сообщает канал ТНТ, после официального объявления имени нового холостяка сайт телепередачи буквально завалили новыми заявками на участие. В первые несколько часов на кастинг зарегистрировались более трех тысяч кандидаток, а за минувшие выходные их число увеличилось в разы.
«На данный момент подано 30 тысяч заявок! И эта цифра рекордная за всю история проекта, — говорится в релизе создателей шоу. — Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну».
Сообщается, что в новый сезон «Холостяка» продлится до ноября. А пока бывшие товарищи Тимати и Егор Крид подначивают друг друга в социальных сетях на тему того, что оба теперь связаны с этим телепроектом.
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ТВ , Другое , Крид , Тимати
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