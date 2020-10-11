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Роднина назвала «Ледниковый период» самодеятельностью 

Lenta.ru и ещё 4 33 минуты назад
Роднина назвала «Ледниковый период» самодеятельностью
Фото: Lenta.ru
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала об отсутствии интереса к телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять»,

— заявила Роднина.
При этом спортсменка добавила, что пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей».
Новый сезон «Ледникового периода» стартовал 3 октября на Первом канале. Шоу, в котором профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, выходит в эфир с 2007 года.
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ТВ , Другое , Ирина Роднина
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