Роднина назвала «Ледниковый период» самодеятельностью 

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала об отсутствии интереса к телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять»,

— заявила Роднина.

При этом спортсменка добавила, что пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей».

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал 3 октября на Первом канале. Шоу, в котором профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, выходит в эфир с 2007 года.