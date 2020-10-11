Авербух ответил на просьбу сменить жюри в шоу

Продюсер шоу "Ледниковый период" высказался о недовольстве телезрителей.
На странице микроблога серебряного призера Олимпиады Ильи Авербуха поклонники ледового шоу высказали недовольство судейством российской спортсменки Елены Исинбаевой.
Зрители отметили, что Исинбаева занижает баллы парам, принимающим участие в проекте. В частности, она была единственной, кто не оценил по достоинству прокат Романа Костомарова и Регины Тодоренко. Поклонников пары возмутил этот факт и они попросили Авербуха посодействовать тому, чтобы Исинбаеву убрали из состава жюри.
Авербух не оставил без внимания комментарии подписчиков. Правда, отреагировал на них продюсер шоу несколько не так, как, вероятно, хотели бы поклонники "Ледникового периода".
Что за желание, как только, что-то не по-нашему, сразу убрать?! Давайте уважать друг друга и мнение каждого! Спасибо вам, что смотрите нас!
— заявил Авербух.
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