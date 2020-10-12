Шукшина назвала миллионные гонорары звезд за ток-шоу 

Известная российская актриса Мария Шукшина назвала сумму гонораров звезд за участие в "пошлых ток-шоу". По словам дочери именитого писателя, артисты соглашаются на такое из-за отсутствия работы.

Мария Шукшина высказалась в адрес звезд, посещающих "пошлые ток-шоу". Актриса уверена: ее коллеги соглашаются на такое из-за того, что "сидят безработные". При этом дочь Василия Шукшина подчеркнула, что знает размеры гонораров за появление в подобной программе.

— Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Все сидят безработные, как мы знаем, все сидят, все зарабатывают, — цитирует актрису "Пятый канал".

Как сообщила Шушкина, платят не только приглашенным звездам, но и экспертам, массовке, гостям, у которых данная деятельность является источником заработка.

Сама же актриса на подобных шоу не появляется и все предложения продюсеров отклоняет, чего нельзя сказать о ее близких. По словам знаменитости, ее родственники стали жертвами федеральных каналов, попавшись на уловки работников ТВ.