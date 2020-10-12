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В импровизированной программе "Харластяк" все претендентки оказались не по нраву комику, ведь каждая из них была чем-то похожа на Асмус. Первая назвалась Кристиной, после чего Харламов выпалил: "Сразу нет!". Вторая — Олеся — оказалась актрисой, что также не подошло Харламову.

Третья участница не была связана с миром шоу-бизнеса:

"Скоро я стану врачом, а пока я интерн",

— призналась она. И здесь юморист был категоричен:

"Издеваетесь?!".

Четвертая претендентка на сердце юмориста задела его за больное:

"Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст".

О разводе Харламова и Асмус стало известно летом, — они оба рассказали об этом в Instagram, заявив, что надеятся сохранить хорошие отношения ради воспитания дочери Анастасии.