Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Харламов публично высмеял разрыв с Асмус 

Мира Маркина 4 часа назад
В новом выпуске Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов высмеял бывшую жену Кристину Асмус. Юморист сделал пародию на шоу "Холостяк", в которой отвергал всех девушек, хоть как-то похожих на экс-возлюбленную.
В импровизированной программе "Харластяк" все претендентки оказались не по нраву комику, ведь каждая из них была чем-то похожа на Асмус. Первая назвалась Кристиной, после чего Харламов выпалил: "Сразу нет!". Вторая — Олеся — оказалась актрисой, что также не подошло Харламову.
Третья участница не была связана с миром шоу-бизнеса:

"Скоро я стану врачом, а пока я интерн",

— призналась она. И здесь юморист был категоричен:

"Издеваетесь?!".

Четвертая претендентка на сердце юмориста задела его за больное:

"Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст".

О разводе Харламова и Асмус стало известно летом, — они оба рассказали об этом в Instagram, заявив, что надеятся сохранить хорошие отношения ради воспитания дочери Анастасии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Асмус пожаловалась на неизвестную сыпь на теле.
Комментарии 10
ТВ , Видео , Холостяк , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские шоу, в которых обманывают зрителей
Российские шоу, в которых обманывают зрителей
Как алкоголь погубил юмориста Александра Иванова
Как алкоголь погубил юмориста Александра Иванова
Документальные фильмы, запрещенные к показу
Документальные фильмы, запрещенные к показу
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Личные тайны, которые прячут актеры из «Отеля Элеон»
03:52
Личные тайны, которые прячут актеры из «Отеля Элеон»
Сериалы Актеры
Почему Кустинскую прозвали «чёрной вдовой»
44:02
Почему Кустинскую прозвали «чёрной вдовой»
Актеры
Чулпан Хаматова стала «женой Михаила Горбачева»
01:56
Чулпан Хаматова стала «женой Михаила Горбачева»
Актеры
Мистические ленты, которые надо посмотреть киноманам
11:43
Мистические ленты, которые надо посмотреть киноманам
Фильмы
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
02:27
Что стало с Сундуковым из «Три плюс два»
Актеры
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
12:00
Актеры, которых годы изменили до неузнаваемости
Актеры
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
44:02
Как Булдаков превратился во всероссийского генерала
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение