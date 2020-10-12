В новом выпуске Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов высмеял бывшую жену Кристину Асмус. Юморист сделал пародию на шоу "Холостяк", в которой отвергал всех девушек, хоть как-то похожих на экс-возлюбленную.
В импровизированной программе "Харластяк" все претендентки оказались не по нраву комику, ведь каждая из них была чем-то похожа на Асмус. Первая назвалась Кристиной, после чего Харламов выпалил: "Сразу нет!". Вторая — Олеся — оказалась актрисой, что также не подошло Харламову.
Третья участница не была связана с миром шоу-бизнеса:
"Скоро я стану врачом, а пока я интерн",
— призналась она. И здесь юморист был категоричен:
"Издеваетесь?!".
Четвертая претендентка на сердце юмориста задела его за больное:
"Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст".
О разводе Харламова и Асмус стало известно летом, — они оба рассказали об этом в Instagram, заявив, что надеятся сохранить хорошие отношения ради воспитания дочери Анастасии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Асмус пожаловалась на неизвестную сыпь на теле.