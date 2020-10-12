Раскрыты «миллионные» гонорары звезд за участие в шоу

Мария Шукшина раскрыла сумму гонораров звезд за участие в "пошлых ток-шоу".

Как отметила актриса, артисты соглашаются на такое из-за того, что "сидят безработные". Шукшина также заявила, что знает, какие гонорары получают участники ток-шоу:

"Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Все сидят безработные, как мы знаем, все сидят, все зарабатывают",

— цитирует актрису "Пятый канал".

Мария добавила, что платят не только приглашенным звездам, но и экспертам, массовке, а также гостям, для которых данная деятельность является источником заработка.

Сама актриса старается не посещать подобные шоу и отвечает отказом на все предложения продюсеров. При этом ее родственники придерживаются другой позиции и нередко появляются в скандальных программах.