Что стало с журналисткой, сравнившей церковь с сортиром

Российское медиапространство в последние дни шумно обсуждает выпуск передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия 1". В эфире обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе и то, что Азербайджан нанес авиаудар по армянской церкви Казанчецоц в Шуши. Тогда, в результате артобстрелов, были ранены и российские журналисты.

Комментируя этот вопрос, российский политолог-азербайджанка Саадат Кадырова заявила, что армянские солдаты, молившиеся в церкви, на самом деле "оккупанты, которых нужно настигать" и отпустила неосторожное сравнение:

"Сейчас используется, как я понимаю религиозная тема христианства. Есть известное выражение Владимира Путина о том, что "нужно мочить в сортире". Для азербайджанцев это — оккупанты", — дословно сказала в эфире программы Кадырова.

Такие слова шокировали и ведущего передачи, и присутствующих экспертов, отметивших, что слова президента относились к террористам, а вот Кадырова сравнивает "церковь с сортиром" в эфире федерального телеканала.

"Вы понимаете что вы вообще говорите", "Это вы что с чем сравниваете-то", "Я надеюсь, это выйдет в эфир", — заявили гости эфира.

Конечно, после того, как передачу увидели телезрители, во всех русскоязычных соцсетях начались шумные обсуждения случившегося. Многие посчитали такие слова недопустимыми.

При этом оказалось, что сама Кадырова возглавляет отдел ТАСС по связям с дипломатическими структурами. Пользователи Сети создали петицию с требованием уволить Кадырову с занимаемой должности и через некоторое время в СМИ появилась информация, что руководство информагентства уже сняло Кадырову с поста.

Однако, позже издание Sputnik Армения получило комментарий от руководителя департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Марины Порошиной, заявившей, что Кадырова, на самом деле, не уволена.

Теперь пользователи Сети, возмущенные словами Кадыровой, ждут дальнейших действий руководства информагентства.