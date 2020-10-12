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Российский комик оскорбил зрительницу во время выступления и получил по голове 

Lenta.ru 4 часа назад
На московского стендап-комика Идрака Мирзализаде напали во время его выступления. Мужчину сначала облили пивом, а затем ударили по голове. Отрывок ролика доступен на странице сообщества «Двач» в Twitter.
Видео начинается с момента, когда недовольная зрительница прерывает речь комика, задавая ему вопросы. Мирзализаде не оценил любознательность девушки, в шутку сравнив ее с интервьюером Юрием Дудем. «Ты вообще не в себе?» — добавил комик после очередного высказывания собеседницы.
Через несколько минут Мирзализаде спросил у девушки, как ее зовут. «Вика? А я думал, что тупая *****», — заявил комик, услышав ответ. Вика отреагировала на эту фразу, заявив, что подобные высказывания неприемлемы по отношению к женщине. «Ты сейчас не женщина, а тупая *****, которая сидит в зале и перебивает меня», — повторил оскорбление Идрак.
Вскоре после этого собеседница встала с места, подошла к сцене и облила обидчика пивом, а также кинула в него бокал. Позже она залезла на сцену и ударила комика по голове рукой. В это время охранник держал другого мужчину, который тоже пытался ворваться на сцену и побить Мирзализаде. Предположительно этот человек является возлюбленным Вики.
«Извините, я не понял, что тут не ты одна тупая *****, но и у тебя парень ******* вонючий», — пошутил комик, когда Вику и ее молодого человека выводила из зала охрана. Он добавил, что намерен позвонить чеченцам, чтобы те убили его обидчиков. Остальные зрители смеялись и хлопали после реакции Мирзализаде.
В ноябре 2018 года Мирзализаде в эфире шоу «Вечерний Ургант» зачитал политический лозунг под видом шутки. В конце монолога он произнес фразу «Свободу Фахрутдину Абосзода!», добавив, что это высказывание не имеет смысла. Как он расшифровал позднее, речь шла о политологе, общественном деятеле и лидере талышского национального движения Фахраддине Абосзода, против которого возбудили уголовное дело в Азербайджане.
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