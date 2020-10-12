Юморист оскорбил зрительницу и получил по голове

На выступлении московского стендап-комика Идрака Мирзализаде произошел скандал. Одни из зрительниц напала на юмориста, когда он находился на сцене. Отрывок ролика, записанного очевидцами, доступен на странице сообщества «Двач» в Twitter.

На видео запечатлено как зрительница прерывает комика, задавая ему вопросы. Идрак в шутку сравнил ее с интервьюером Юрием Дудем, после чего поинтересовался у девушки, как ее зовут.

«Вика? А я думал, что тупая ******», — заявил комик, услышав ответ. Девушка тем временем заявила, что подобные высказывания неприемлемы по отношению к женщине. «Ты сейчас не женщина, а тупая ******, которая сидит в зале и перебивает меня», — повторил оскорбление комик.

Зрительница не смогла «проглотить» публичное унижение, поэтому она направилась к сцене. Подойдя, она облила Идрака пивом и кинула в него бокал. Но этого ей было недостаточно, поэтому Вика залезла на сцену и ударила юмориста рукой по голове.

К девушке подошла охрана, чтобы вывести ее из заведения. Оказалось, что она была на шоу вместе со своим молодым человеком, которому, не удалось подобраться к сцене, так как его успели остановить фейсконтрольщики.

Когда молодую пару выводили из зала, Идрак крикнул им в след, что сообщит о нападении своим друзьям-чеченцам, чтобы те «убили его обидчиков». При этом все остальные зрители, наблюдавшие за происходящим, смеялись и хлопали.