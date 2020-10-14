«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты

Самое продолжительное шоу на российском телевидении «Дом-2» объявило о закрытии сразу двух проектов: упраздняется площадка на Сейшельских островах и «Спаси свою любовь». Такое решение продюсеры приняли из-за нерентабельности этих программ.

О том, что руководство «Дома-2» планирует закрыть площадку на Сейшельских островах, существовавшую больше пяти лет, заговорили еще около года назад. Вчера эти слухи официально подтвердились: продюсеры шоу заявили, что эта локация перестала быть рентабельной. Участники, живущие на островах, оказались запертыми там почти на полгода: с началом пандемии они не смогли вылететь в Москву из-за закрытых границ. По мнению зрителей, уставшие от изоляции ребята просто перестали быть интересными.

Как сообщил один из руководителей проекта, больше пары не ссорятся и не мирятся. а лишь живут в ожидании возвращения домой. Поэтому было принято решение доставить участников в Москву, где продюсеры примут решение, кто из них продолжит находиться в периметре проекта, а кто покинет шоу. Сейчас самыми рейтинговыми участниками с островов считаются Майя Донцова и Алексей Купин, Евгений Ромашов, Сергей Захарьяш. Кроме того, закрывается и проект «Спаси свою любовь», в котором участвовали уже сложившиеся и даже успевшие пожениться пары: Саша Черно и Иосиф Оганесян, Степан Меньщиков и Ангелина Монах, Ольга Рапунцель Дмитрий Дмитренко . Их дальнейшая судьба в рамках шоу пока не известна.

«Мы приняли решение закрыть проекты «Спаси свою любовь» и «Остров любви» с тем, чтобы повысить событийность главного выпуска дня — в 23.00. ДОМ-2 один из самых сложных в производстве проектов, который снабжает контентом многие площадки, в том числе СМИ и социальные сети. Быть интересным, актуальным, ярким, обсуждаемым — девиз, которому следуют создатели шоу с первого дня его появления в эфире. Именно таким проект должен оставаться всегда, и на это направлены все его изменения!» — сообщило руководство проекта.

Продюсеры считают, что старые участники «засиделись на бревнах» и больше не интересны публике, поэтому вскоре зрители смогут увидеть в шоу совершенно новые лица.