Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

И мы счастливы! «Дом-2» закрывает сразу две площадки и увольняет половину участников 

Eva.ru и ещё 3 7 часов назад
«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты
Фото: Eva.ru
Самое продолжительное шоу на российском телевидении «Дом-2» объявило о закрытии сразу двух проектов: упраздняется площадка на Сейшельских островах и «Спаси свою любовь». Такое решение продюсеры приняли из-за нерентабельности этих программ.
О том, что руководство «Дома-2» планирует закрыть площадку на Сейшельских островах, существовавшую больше пяти лет, заговорили еще около года назад. Вчера эти слухи официально подтвердились: продюсеры шоу заявили, что эта локация перестала быть рентабельной. Участники, живущие на островах, оказались запертыми там почти на полгода: с началом пандемии они не смогли вылететь в Москву из-за закрытых границ. По мнению зрителей, уставшие от изоляции ребята просто перестали быть интересными.
Как сообщил один из руководителей проекта, больше пары не ссорятся и не мирятся. а лишь живут в ожидании возвращения домой. Поэтому было принято решение доставить участников в Москву, где продюсеры примут решение, кто из них продолжит находиться в периметре проекта, а кто покинет шоу. Сейчас самыми рейтинговыми участниками с островов считаются Майя Донцова и Алексей Купин, Евгений Ромашов, Сергей Захарьяш. Кроме того, закрывается и проект «Спаси свою любовь», в котором участвовали уже сложившиеся и даже успевшие пожениться пары: Саша Черно и Иосиф Оганесян, Степан Меньщиков и Ангелина Монах, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. Их дальнейшая судьба в рамках шоу пока не известна.

«Мы приняли решение закрыть проекты «Спаси свою любовь» и «Остров любви» с тем, чтобы повысить событийность главного выпуска дня — в 23.00. ДОМ-2 один из самых сложных в производстве проектов, который снабжает контентом многие площадки, в том числе СМИ и социальные сети. Быть интересным, актуальным, ярким, обсуждаемым — девиз, которому следуют создатели шоу с первого дня его появления в эфире. Именно таким проект должен оставаться всегда, и на это направлены все его изменения!» — сообщило руководство проекта.

Продюсеры считают, что старые участники «засиделись на бревнах» и больше не интересны публике, поэтому вскоре зрители смогут увидеть в шоу совершенно новые лица.
Видео дня. Каким на самом деле был флегматичный эпизодник
Eva.ru: последние новости
Жалко, что мой сын будет расти без отца! Анастасия Решетова высказалась об участии Тимати в «Холостяке» Жалко, что мой сын будет расти без отца! Анастасия Решетова высказалась об участии Тимати в «Холостяке» До сих пор хранит вещи и обиду: экстрасенсы довели Ольгу Бузову до слез, заставив вспомнить развод До сих пор хранит вещи и обиду: экстрасенсы довели Ольгу Бузову до слез, заставив вспомнить развод «Дикий ангел» 20 лет спустя: как сложились судьбы актеров популярной саги «Дикий ангел» 20 лет спустя: как сложились судьбы актеров популярной саги
Комментарии
ТВ , Дмитрий Дмитренко , Степан Меньщиков , Ольга Рапунцель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Российские шоу, в которых обманывают зрителей
Российские шоу, в которых обманывают зрителей
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
03:30
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
Актеры Фильмы
Почему рано ушел из жизни звезда «Бумбараша»
05:02
Почему рано ушел из жизни звезда «Бумбараша»
Актеры
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
02:30
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Актеры
Актриса, испортившая карьеру скандальным характером
05:57
Актриса, испортившая карьеру скандальным характером
Актеры
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
03:20
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
Актеры ТВ
Что стало с актрисой, ставшей Агатой в «Вечном зове»
02:31
Что стало с актрисой, ставшей Агатой в «Вечном зове»
Актеры
С кем стала счастливой Ольга Остроумова
03:13
С кем стала счастливой Ольга Остроумова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение