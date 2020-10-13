«Дом-2» закрывает два проекта

Реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ существует в эфире уже 16 лет. За это время зрители наблюдали за судьбами нескольких сотен людей. Недавно создатели проекта приняли решение изменить эфирное время «Дома-2». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Как сообщается, сделать это предполагается за счет отказа от проектов «Спаси свою любовь» и «Остров любви». Это увеличит событийность главного выпуска в 23:00.