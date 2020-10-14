Разгар пандемии стал непростым периодом для телеведущего. Именно в это время ему пришлось покинуть рейтинговое шоу "На самом деле" на Первом канале". Шепелев признался, что устал от скандальной передачи и захотел найти работу по душе.

И ему это удалось: не так давно Дмитрий стал ведущим семейного шоу "Ты как я" на телеканале ТНТ. Вместе с тем бывший супруг Жанны Фриске вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой возобновил работу женского клуба любителей литературы, где Дмитрий выступает в качестве спикера.

Не так давно Шепелеву поступило еще одно предложение о работе, которое изрядно удивило его. Люди, считающие себя знаковыми фигурами, предложили телеведущему трудиться бесплатно:

«Вы бы согласились работать за идею? Не так давно получил предложение о работе типа: мы вам рады, пожалуйста, делайте, что хотите, готовы к экспериментам, открыты к предложениям. С вас идея, сценарий, реализация — ну то есть все. Но сразу предупреждаем: денег нет, промо тоже нет, но зато вы можете гордиться тем, какие люди будут работать вместе с вами. Скажите, это я испорченный и недопонимаю или что-то не так с той стороны?»,

— спросил телеведущий у своих подписчиков.

Имен и должностей этих людей Дмитрий раскрывать не стал.