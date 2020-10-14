Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

За что звезды ненавидят Малахова 

Елизавета Назарова 4 часа назад
За что звезды ненавидят Малахова
Фото: @rudkovskayaofficial
Андрей Малахов известен как телеведущий скандальных ток-шоу. В его программах рассматривают самые громкие ситуации, происходящие в нашей стране. Нередко выпуски посвящены отечественным звездам. Некоторое время Малахов занимал пост главного редактора журнала StarHit, от которого ему тоже досталось. "Рамблер" собрал ситуации, когда звезды публично говорили о ненависти к телеведущему.

Яна Рудковская и клевета про Сашу Плющенко

Скандал с журналом StarHit произошел уже после того, как Малахов покинул пост главного редактора, но ему все равно досталось, так как его супруга Наталья Шкулева является издателем этого журнала. StrHit написал, что сын Рудковской страдает синдромом Аспергера. Продюсер опровергла эту информацию и пообещала подать на журнал в суд.

"Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей. Меньше всего именно от Вас, от Натальи Шкулевой и Вашей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину", — написала она в Instagram.

Скандал с Тарзаном и его новой подругой

@tarzan___official
О том, что случилось в семье Наташи Королевой и Тарзана, знают все. Артист привел домой свою новую возлюбленную, которая якобы украла украшения и деньги певицы. Историю обсуждали во всех скандальных программах, а участники конфликта несколько раз делали заявления для СМИ и просили оставить их в покое. Андрей Малахов тоже не остался в стороне и сделал выпуск с той самой возлюбленной Тарзана, чем вызвал бешенство Наташи Королевой. Буквально за день до этого она опубликовала пост в Instagram, где поблагодарила телеведущего за то, что он не стал разбирать эту тему в своих выпусках.

"Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни. Говорила, какой он потрясающий друг. А сейчас даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать. Она заявила, что хочет подать на него в суд", — рассказал СМИ друг певицы.

Наталья Рудова, Ольга Серябкина и обвинения в эскорте

@rudovanata
В октябре 2019 года Андрей Малахов выпустил скандальный выпуск о девушках, которые занимаются эскортом. В него попали блогерши, которые на самом деле получают деньги за свой внешний вид и сопровождение богатых мужчин. В списке девушек с низкой социальной ответственностью оказались и отечественные звезды, среди которых была замечена модель Анастасия Решетова, актриса Наталья Рудова и певица Ольга Серябкина. Помимо прочего, Малахов показал и расценки за ночь с ними. Если Решетова не обратила внимание на выпад, то Рудова и Серябкина решили подать на телеведущего в суд. Спустя несколько месяцев он попытался извиниться перед девушками, но до Серябкиной не получилось дозвониться, а Рудова заблокировала Малахова везде.

"Я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, и тебе, «Прямой эфир» за то, как вы использовали моё имя в вашей передаче. Вы не лучше желтухи", — написала Рудова в Instagram после выхода программы.

Видео дня. Каким на самом деле был флегматичный эпизодник
Комментарии 2
ТВ , Анастасия Решетова , Наталья Шкулева , Наталья Рудова , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Наташа Королева , Ольга Серябкина , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандалы, омрачившие съемки советских комедий
Скандалы, омрачившие съемки советских комедий
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки
Российские шоу, в которых обманывают зрителей
Российские шоу, в которых обманывают зрителей
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
02:30
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Актеры
Актриса, испортившая карьеру скандальным характером
05:57
Актриса, испортившая карьеру скандальным характером
Актеры
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
03:20
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
Актеры ТВ
Что стало с актрисой, ставшей Агатой в «Вечном зове»
02:31
Что стало с актрисой, ставшей Агатой в «Вечном зове»
Актеры
С кем стала счастливой Ольга Остроумова
03:13
С кем стала счастливой Ольга Остроумова
Актеры
Актеры, повторившие судьбы своих персонажей
03:06
Актеры, повторившие судьбы своих персонажей
Актеры
Скандалы, омрачившие съемки советских комедий
04:31
Скандалы, омрачившие съемки советских комедий
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение