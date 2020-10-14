За что звезды ненавидят Малахова 

"Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей. Меньше всего именно от Вас, от Натальи Шкулевой и Вашей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину", — написала она в Instagram.