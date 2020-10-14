За что звезды ненавидят Малахова 

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@rudkovskayaofficial
Андрей Малахов
известен как телеведущий скандальных ток-шоу. В его программах рассматривают самые громкие ситуации, происходящие в нашей стране. Нередко выпуски посвящены отечественным звездам. Некоторое время Малахов занимал пост главного редактора журнала StarHit, от которого ему тоже досталось. "Рамблер" собрал ситуации, когда звезды публично говорили о ненависти к телеведущему.
Скандал с журналом StarHit произошел уже после того, как Малахов покинул пост главного редактора, но ему все равно досталось, так как его супруга Наталья Шкулева
является издателем этого журнала. StrHit написал, что сын Рудковской страдает синдромом Аспергера. Продюсер опровергла эту информацию и пообещала подать на журнал в суд.
"Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей. Меньше всего именно от Вас, от Натальи Шкулевой и Вашей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину", — написала она в Instagram.
Скандал с Тарзаном и его новой подругой
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и Тарзана, знают все. Артист привел домой свою новую возлюбленную, которая якобы украла украшения и деньги певицы. Историю обсуждали во всех скандальных программах, а участники конфликта несколько раз делали заявления для СМИ и просили оставить их в покое. Андрей Малахов тоже не остался в стороне и сделал выпуск с той самой возлюбленной Тарзана, чем вызвал бешенство Наташи Королевой. Буквально за день до этого она опубликовала пост в Instagram, где поблагодарила телеведущего за то, что он не стал разбирать эту тему в своих выпусках.
"Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни. Говорила, какой он потрясающий друг. А сейчас даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать. Она заявила, что хочет подать на него в суд", — рассказал СМИ друг певицы.
В октябре 2019 года Андрей Малахов выпустил скандальный выпуск о девушках, которые занимаются эскортом. В него попали блогерши, которые на самом деле получают деньги за свой внешний вид и сопровождение богатых мужчин. В списке девушек с низкой социальной ответственностью оказались и отечественные звезды, среди которых была замечена модель Анастасия Решетова
, актриса Наталья Рудова и певица Ольга Серябкина. Помимо прочего, Малахов показал и расценки за ночь с ними. Если Решетова не обратила внимание на выпад, то Рудова и Серябкина решили подать на телеведущего в суд. Спустя несколько месяцев он попытался извиниться перед девушками, но до Серябкиной не получилось дозвониться, а Рудова заблокировала Малахова везде.
"Я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, и тебе, «Прямой эфир» за то, как вы использовали моё имя в вашей передаче. Вы не лучше желтухи", — написала Рудова в Instagram после выхода программы.
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