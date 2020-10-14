Стало известно, кто заменит Тотьмянину на льду

38-летняя Олимпийская чемпионка получила серьезную травму, из-за которой в ближайшее время не сможет выйти на лед в рамках проекта «Ледниковый период».

Первой о травме сообщила сама спортсменка.

«В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лeд с непрофессионалом никогда не знаешь, чем может закончится тренировка…» (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены),

— написала Тотьмянина в своем Instagram–аккаунте.

Олимпийская чемпионка в парном катании рассказала, что во время подготовки номера к третьему выпуску шоу «Ледниковый период» у нее случилось падение, результатом которого стала травма.

Имя партнерши, которая займет место травмированной Татьяны рядом с Чепурченко , уже известно. Представители Первого канала объявили о том, что новой партнершей Вячеслава станет чемпионка Европы Яна Хохлова

«В составе участников нашего проекта произошли изменения. Во время исполнения одного из сложных элементов Татьяна Тотьмянина получила травму, которая не позволит ей в ближайшее время выйти на лед. Поэтому в эту субботу вы увидите выступление Вячеслава Чепурченко с Яной Хохловой! С нетерпением ждем нового выпуска, желаем Татьяне скорейшего восстановления и возвращения в проект»,

— говорится в сообщении официального аккаунта Первого канала в Instagram.