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Музыканты, которые на время променяли концерты на кресло наставника в шоу «Голос» 

Стелла Шмель 2 часа назад
На отечественном телевидении огромной популярностью пользуется российская адаптация шоу "Голос". В эфир программа выходит с 2012 года и с каждым годом собирает все большую армию поклонников.
В программе может принять участие любой, кто хочет развивать свои вокальные данные. В жюри — именитые музыканты и продюсеры, которые набирают себе в команду наиболее перспективных и талантливых героев, чтобы затем обучить их всему тому, что умеют сами. Подробнее о тех, кто на время сменил концертные залы на кресло наставника шоу "Голос" — в материале "Рамблера".

Дима Билан

Певец заработал себе репутацию настоящего поп-идола российской сцены, дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение". И теперь может обучать начинающих артистов своему ремеслу. Билан был наставником "Голоса" сразу в нескольких сезонах: певец был в первом, втором и третьем сезоне, а также в пятом и шестом. От дальнейших съемок артист отказался, пояснив, что устал.

Пелагея

Фолк-певица Пелагея также была наставником "Голоса" первые три сезона, а затем вернулась в проект в шестом.
@pelageya_insta
Этот сезон стал для нее завершающим, певица объяснила, что устала настолько сильно, что не готова даже смотреть новые выпуски.

Сергей Шнуров

В седьмом сезоне к команде наставников присоединился эпатажный Сергей Шнуров — лидер группы "Ленинград". Пока что участникам его команды не удавалось добраться до вершины проекта, но Шнуров взял звание "Лучшего наставника" шоу "Голос".

Полина Гагарина

Известная российская поп-певица Полина Гагарина также на время сменил приоритеты, пересев в кресло наставника проекта. Артистка приняла участие в четвертом, пятом и восьмом и девятом сезонах.
@gagara1987
В октябре стартовал новый сезон шоу. Наряду с Гагариной наставниками проекта стали Валерий Сюткин, Баста и Сергей Шнуров.
Стоит отметить, что наряду с вышеперечисленными артистами звания наставника проекта удостаивались Александр Градский, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Константин Меладзе.
Комментарии
ТВ , Видео , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Валерий Сюткин , Дима Билан , Александр Градский , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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