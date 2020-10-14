На отечественном телевидении огромной популярностью пользуется российская адаптация шоу "Голос". В эфир программа выходит с 2012 года и с каждым годом собирает все большую армию поклонников.

В программе может принять участие любой, кто хочет развивать свои вокальные данные. В жюри — именитые музыканты и продюсеры, которые набирают себе в команду наиболее перспективных и талантливых героев, чтобы затем обучить их всему тому, что умеют сами. Подробнее о тех, кто на время сменил концертные залы на кресло наставника шоу "Голос" — в материале "Рамблера".

Певец заработал себе репутацию настоящего поп-идола российской сцены, дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение". И теперь может обучать начинающих артистов своему ремеслу. Билан был наставником "Голоса" сразу в нескольких сезонах: певец был в первом, втором и третьем сезоне, а также в пятом и шестом. От дальнейших съемок артист отказался, пояснив, что устал.

Пелагея

Фолк-певица Пелагея также была наставником "Голоса" первые три сезона, а затем вернулась в проект в шестом.

@pelageya_insta

Этот сезон стал для нее завершающим, певица объяснила, что устала настолько сильно, что не готова даже смотреть новые выпуски.

В седьмом сезоне к команде наставников присоединился эпатажный Сергей Шнуров — лидер группы "Ленинград". Пока что участникам его команды не удавалось добраться до вершины проекта, но Шнуров взял звание "Лучшего наставника" шоу "Голос".

Известная российская поп-певица Полина Гагарина также на время сменил приоритеты, пересев в кресло наставника проекта. Артистка приняла участие в четвертом, пятом и восьмом и девятом сезонах.

@gagara1987