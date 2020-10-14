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Стало известно, кто заменит Тотьмянину в «Ледниковом периоде» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Стало известно, кто заменит Тотьмянину на льду
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму, из-за которой в ближайшее время не сможет выйти на лед в рамках проекта «Ледниковый период». В Instagram Первого канала уже объявили замену Татьяне.
В своем Instagram Татьяна рассказала, что во время подготовки номера к третьему выпуску шоу у нее случилось падение, что привело к травме.
Представители Первого канала уже объявили о том, что новой партнершей Вячеслава Чепурченко станет чемпионка Европы Яна Хохлова:

«В составе участников нашего проекта произошли изменения. Во время исполнения одного из сложных элементов Татьяна Тотьмянина получила травму, которая не позволит ей в ближайшее время выйти на лед. Поэтому в эту субботу вы увидите выступление Вячеслава Чепурченко с Яной Хохловой! С нетерпением ждем нового выпуска, желаем Татьяне скорейшего восстановления и возвращения в проект».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Шепелеву предложили работать бесплатно.
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Комментарии 1
ТВ , Вячеслав Чепурченко , Яна Хохлова , Татьяна Тотьмянина
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