Раскрылась правда о "Доме-2"

Один из самых популярных проектов на российском телевидении "Дом-2" за годы в эфире оброс десятками секретов. Зрители ломают голову, рассуждая о том, что же происходит на площадке на самом деле.

Одна из бывших участниц телепроекта, яркая брюнетка Лера Фрост, раскрыла правду о закулисье проекта.

@lerafrost

Девушка находилась там целый год, но получила только негативные впечатления. Особенно не нравилось ей поощрение насилия:

"Там насилие только поощряется. Когда ты бьешь женщин, орешь, истеришь.", — объяснила Фрост.

Так она вспомнила, как однажды получила сотрясение мозга, когда дралась с другой участницей, а в это время один из молодых людей ударил ее два раза по голове. Ни операторы, ни руководство проекта на ситуацию не среагировали.

"Там нет мужчин. Когда ты в зверинце живешь, сам в зверя превращаешься", — отметила она.

При этом девушка отметила, что на проекте сложно оставаться психически здоровым:

"В чем фишка „Дома-2“? Там целая психбольница. Они реально мое психическое здоровье пошатнули. Меня ломали на протяжении долгого времени...", — заявила звезда телестройки.

Кроме того, Фрост считает, что продюсеры шоу пытаются изменить участников и оказывают на них давление: