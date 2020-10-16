Хрусталев раскрыл сущность Урганта: «Он одеяльщик»

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о моментах, когда ему хотелось покинуть шоу «Вечерний Ургант». Об этом он сообщил в интервью Ирине Шихман.

Хрусталев отметил, что его отговаривали идти работать на Первый Канал, так как Иван Ургант — эгоцентрист.

«Я видел, что он одеяльщик, — делился звезда с Ириной Шихман. — Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый. Очень тяжело мне было. Думал: "Все! Я не могу находиться в этом состоянии. Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!" Но я удержался. Знал, что этот момент вырулится»

Телеведущий признался, что первое время ему было действительно тяжело находиться в одном обществе с Ургантом. По его словам, он не мог даже шутить в присутствии ведущего.

Сейчас, как отметил Хрусталев, ведущие общаются на равных. Для этого ему пришлось проделать огромную работу над собой. При этом, его главной целью в проекте были не высокие гонорары, а новый опыт.