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Хрусталев рассказал, что хотел уйти из «Вечернего Урганта» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Хрусталев раскрыл сущность Урганта: «Он одеяльщик»
Фото: @dmitry_khrustalev
Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о моментах, когда ему хотелось покинуть шоу «Вечерний Ургант». Об этом он сообщил в интервью Ирине Шихман.
Хрусталев отметил, что его отговаривали идти работать на Первый Канал, так как Иван Ургант — эгоцентрист.

«Я видел, что он одеяльщик, — делился звезда с Ириной Шихман. — Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый. Очень тяжело мне было. Думал: "Все! Я не могу находиться в этом состоянии. Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!" Но я удержался. Знал, что этот момент вырулится»

Телеведущий признался, что первое время ему было действительно тяжело находиться в одном обществе с Ургантом. По его словам, он не мог даже шутить в присутствии ведущего.
Сейчас, как отметил Хрусталев, ведущие общаются на равных. Для этого ему пришлось проделать огромную работу над собой. При этом, его главной целью в проекте были не высокие гонорары, а новый опыт.

«Я никогда не был вторым. Я либо прим в балете, либо мне такой балет не нужен. Но пошел в эту передачу, чтобы научиться быть вторым. Мне интересно это. Ведь человек должен достойно делать что-то, независимо от того на каком он месте. Я пошел работать в жанре полной импровизации. А раньше работал так: выучил текст — вышел на сцену»

Ранее «Рамблер» сообщал, что невеста оскорбила ведущих «Давай поженимся!» и ушла из шоу.
Видео дня. Что стало с артистами, снимавшимися в «Физруке»
Комментарии 27
ТВ , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев
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