Галкин высмеял Зеленского в Сети 

Так, Галкин решил поиронизировать на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить гражданам Украины во время предстоящих местных выборов.

Телеведущий задает шуточные версии вопросов, ранее озвученных Зеленским. В частности, Галкин в образе украинского президента спрашивает у народа, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли уменьшить население до 300 нардепов, нужно ли легализовать медицинскую коноплю для больных политиков и стоит ли поднимать вопрос о соблюдении первого закона Ньютона на международном уровне.

При этом реакция подписчиков на пародию оказалась неоднозначной. Некоторые решили, что Галкин крайне талантливо изобразил Зеленского, а кто-то решил, что "это бред".