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Галкин высмеял Зеленского в Сети 

Диана Товсепова 2 часа назад
Юморист и телеведущий Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского. Такое видео он опубликовал в своем Instagram.
Так, Галкин решил поиронизировать на тему "пяти важных вопросов", на которые предстоит ответить гражданам Украины во время предстоящих местных выборов.
Телеведущий задает шуточные версии вопросов, ранее озвученных Зеленским. В частности, Галкин в образе украинского президента спрашивает у народа, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли уменьшить население до 300 нардепов, нужно ли легализовать медицинскую коноплю для больных политиков и стоит ли поднимать вопрос о соблюдении первого закона Ньютона на международном уровне.
При этом реакция подписчиков на пародию оказалась неоднозначной. Некоторые решили, что Галкин крайне талантливо изобразил Зеленского, а кто-то решил, что "это бред".
Ранее "Рамблер" рассказывал, какой самый нелепый слух о Галкине и Дмитрии Шепелеве ходил в Сети.
Комментарии 4
ТВ , Видео , Владимир Зеленский , Дмитрий Шепелев , Максим Галкин
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