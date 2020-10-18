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Раскрыта «страшная любовь» Собчак с продюсером «Дома-2» 

Диана Товсепова 5 часов назад
Раскрыт буйный роман Собчак с продюсером «Дома-2»
Фото: Кадр из передачи "Дом-2"
Экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о романе телеведущей Ксении Собчак и бывшего генерального продюсера проекта Алексея Михайловского.

«Собчак была в тот момент адептом йоги, худая, задницы нет, сисек нет. Ничего нет, но прикольная. Они были заняты сами собой. Михайловский, уткнувшийся в вареник Собчак. Там любовь была страшная. Она вела себя как свинья по отношению к ребятам. Гопница — Собчак. Рот откроет, мама моя. Мимо камер, когда все это. Там такая жесть, невоспитанность.

Мы ждали ее по 6-7 часов для записи программы. Аппаратная забита людьми, все перерабатывают, а ее все нет. Она приезжает, мяукнет два слова и все. Зачем мы тебя ждали? А все потому, что она имела над собой Алексея Николаевича», — рассказал Солнцев.

По словам экс-участника, Собчак не стала выходить замуж за Михайловского лишь потому, что он был для нее беден. :
«Михайловский не был достаточно богат для Собчак».
Ранее "Рамблер" сообщал, как о Собчак высказалась известная российская писательница.
Комментарии 3
ТВ , Рустам Солнцев , Ксения Собчак , НТВ
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