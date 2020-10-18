Раскрыт буйный роман Собчак с продюсером «Дома-2»

Экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о романе телеведущей Ксении Собчак и бывшего генерального продюсера проекта Алексея Михайловского.

«Собчак была в тот момент адептом йоги, худая, задницы нет, сисек нет. Ничего нет, но прикольная. Они были заняты сами собой. Михайловский, уткнувшийся в вареник Собчак. Там любовь была страшная. Она вела себя как свинья по отношению к ребятам. Гопница — Собчак. Рот откроет, мама моя. Мимо камер, когда все это. Там такая жесть, невоспитанность.

Мы ждали ее по 6-7 часов для записи программы. Аппаратная забита людьми, все перерабатывают, а ее все нет. Она приезжает, мяукнет два слова и все. Зачем мы тебя ждали? А все потому, что она имела над собой Алексея Николаевича», — рассказал Солнцев.

По словам экс-участника, Собчак не стала выходить замуж за Михайловского лишь потому, что он был для нее беден. :

«Михайловский не был достаточно богат для Собчак».