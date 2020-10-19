Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Артист «Кривого зеркала» рассказал об уходе от Петросяна 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Артист «Кривого зеркала» объяснил уход от Петросяна
Фото: Lenta.ru
Артист Игорь Христенко, выступавший в юмористической телепередаче «Кривое зеркало», рассказал о том, почему разошелся с юмористом Евгением Петросяном. Отношения с сатириком он обсудил с ведущим Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека». Выпуск опубликован на YouTube.
Христенко отметил, что «каждый продукт, каждый театр имеет свой срок жизни». Отвечая на вопрос Корчевникова о том, почему он разошелся с Петросяном и ушел из «Кривого зеркала», юморист сказал: «Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов».
Он подчеркнул, что после ухода из программы начал заниматься своим делом, а Петросян «повел корабль, на котором он был капитаном в другое море». Христенко также посчитал произошедшее с «Кривым зеркалом» закономерным.
Ранее артист «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал, что за год похудел на 40 килограммов. По словам артиста, он понимал, что из-за лени не сможет сбросить вес с помощью диет и физических упражнений, поэтому решился на операцию по уменьшению объема желудка.
Видео дня. Кого считали главным цыганом советского кино
Последние новости
США предъявили обвинения россиянам за хакерство и вирус-вымогатель США предъявили обвинения россиянам за хакерство и вирус-вымогатель Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому» Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому» Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве
Комментарии
ТВ , Игорь Христенко , Евгений Петросян , Александр Морозов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере
Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере
Галкин высмеял Зеленского в Сети
Галкин высмеял Зеленского в Сети
Поссорившийся с шоу-бизнесом композитор Игорь Крутой осунулся и исхудал
Поссорившийся с шоу-бизнесом композитор Игорь Крутой осунулся и исхудал
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Актер, которого знают в лицо, а не по фамилии
04:59
Актер, которого знают в лицо, а не по фамилии
Актеры
Телеведущая потеряла ноги во время эфира
00:10
Телеведущая потеряла ноги во время эфира
ТВ
Тайная жена Кокшенова надумала делить наследство
02:53
Тайная жена Кокшенова надумала делить наследство
Актеры
Как бельгийский каратист стал голливудской звездой
03:24
Как бельгийский каратист стал голливудской звездой
Актеры
С чего началась карьера Никиты Михалкова
44:10
С чего началась карьера Никиты Михалкова
Актеры
10 актеров, спасших карьеру одной ролью
13:25
10 актеров, спасших карьеру одной ролью
Актеры
Кого считали главным цыганом советского кино
05:29
Кого считали главным цыганом советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение