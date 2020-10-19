Что стало с ведущим Михаилом Осокиным 

Журналиста Михаила Осокина многие помнят в первую очередь по программе "Сегодня", которую он вел поочередно с Татьяной Митковой Ольгой Беловой . До нее он был ведущим развлекательной программы "Утро" и комментатором программы новостей ТСН. Но что стало с Осокиным и каким был его профессиональным путь? Подробнее — в материале "Рамблера".

В 2001 году он в составе команды Евгения Киселева ушел с телеканала НТВ на ТНТ. Затем — на ТВ-6, а еще позже за ТВС. Долгое время работал ведущим вечерних новостей, а в последние месяцы работы канала ТВС был заместителем генерального директора по информационному вещанию наряду с Марианной Максимовской

После все же снова вернулся к работе на НТВ, где вел программу "Сегодня в полночь". Осокин являлся полноценным автором каждого выпуска — сам отбирал темы репортажей, сюжеты которых делали корреспонденты специально для программы, просматривал все, что было подготовлено к выпуску, а также решал, что выйдет в начале эфира, а что — ближе к концу.

Несмотря на неплохие рейтинги, в 2006 году руководство НТВ решило убрать из сетки вещания программу. Осокину пообещали новую должность и возможность участия в историческом проекте, но фактически предложения он так и не дождался и уволился с телеканала.

Журналист продолжил работать в новостях и до 2008 года был ведущим вечерних выпусков программы "Сейчас" на русскоязычной версии RTVi. Затем вел новостную программу на РЕН-ТВ поочередно с Сергеем Добровым. А до 2013 года был ведущем аналитической программы "Что случилось? с Михаилом Осокиным". Но однажды программа исчезла из эфира и уже больше не вернулась. Тогда же Осокин принял решение закончить свою карьеру на телевидении и стал колумнистов. Вел колонки в "Снобе", "Собеседнике" и Story.

Несмотря на то, что свою карьеру в новостной сфере Осокин считает завершенной, все равно уверен, что ведущие эфиров будут нужны всегда, даже если телевидение умрет и будет существовать в Сети в иной форме, что в принципе происходит уже сейчас. Об этом он рассказал в одном из своих интервью.

По мнению Михаила, всегда нужен будет человек-модератор, который сможет из бесчисленного количества произошедших событий вычленить наиболее важные и интересные.