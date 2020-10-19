Авербух рассказал о закрытии «Ледникового периода» 

Российский фигурист Илья Авербух рассказал о причинах временного закрытия шоу «Ледниковый период», продюсером которого он является. Этим он поделился на шоу «ОК на связи!».

Авербух признался, что в какой-то момент «от "Ледникового периода" было определенное перенасыщение». И тогда было решено поставить проект на паузу, который шел с 2007 года. В 2010 году, на экраны вышло новое шоу «Лед и пламень», продюсером которого также стал Авербух. Еще одним его творением в 2018–2019 годах стал «Ледниковый период. Дети».

«Но сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили»,

— поделился продюсер.

Сейчас на Первом канале транслируется юбилейный, десятый сезон «Ледникового периода».