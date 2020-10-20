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«Оборзела!»: Гузеева отчитала гостью «Давай поженимся!», которая не хочет готовить

Teleprogramma.proиещё 1
6 часов назад
В студии Первого канала на передаче «Давай поженимся!» побывал привлекательный пожарный, который развелся со своей женой, когда узнал о ее огромных и тщательно скрываемых доходах. Кроме того, женщина отказывалась вести хозяйство и кормить своего супруга домашними блюдами.
«Оборзела!»: Гузеева отчитала экс-жену жениха
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Отставная благоверная не постеснялась явиться на проект и высказать свое мнение по этому поводу. Женщина убеждена, что ей – жительнице столице, которая много работает – не пристало кулинарничать на кухне. Ведь она трудится наравне с супругом, а значит имеет равные права с ним.
Ведущая программы Лариса Гузеева вначале скептически слушала гостью шоу, а потом заявила: «Оборзела!» Актриса убеждена, что женщина при любом материальном положении должна выполнять свои традиционные функции в семье.
«Я всю жизнь зарабатывала в разы больше, чем все мои мужья вместе взятые. Но при этом я не переставала бабой оставаться, потому что мужчине нужно это: суп, котлеты Это данность, это, как умыться, как зубы почистить», - сказала звезда ТВ.
ТВ,Лариса Гузеева,
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